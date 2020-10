Használd az eszed és győzni fogunk!

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020. 10. 29. – 233. nap

A reggeli kávé rövid rutinná vált, már senkinek sincs kedve a kávézóban üldögélni, mindenki csak felhörpinti a bárnál és megy a dolgára. Munkába menet egy Milánóról készült éjszakai drón-felvételt néztem, amin jól látható hogy mennyire üres a város a kijárási tilalomnak köszönhetően.

Milánó drónról a kijárási tilalom alatt:

A Milan labdarúgó csapatban játszó Zlatan Ibrahimovic ahogy kigyógyult Covid fertőzéséből, forgatott egy videót hogy felhívja a szurkolók figyelmét a fertőzés megelőzésére:

“Kihívott a vírus és én legyőztem. Mivel te nem vagy Zlatan, ne hívd ki a vírust! Használd az eszed, tartsd be a szabályokat, a távolságot, és legyen mindig szájmaszkod. Győzni fogunk.”

Zlatan videófelvétele:

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 299191, az elmúlt huszonnégy órában 26831 az új fertőzött, közülük 7339 (27,4%) Lombardia régióban van.

15964-en (+983 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 1651 (+115) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 281576-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 279282-en gyógyultak, közülük ma 3878-an.

Az elhalálozottak száma 38122, közülük a mai napon 217-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 616595.

A fertözöttek száma 4,6%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 201452 teszt által 26831 fertőzöttet azonosítottak. A járvány gyorsulása az elmúlt hetek adatain keresztül könnyen követhető:

okt. 26-án 198952 teszttel 24991 pozitív,

okt 25-én 174398 teszttel 21994,

okt 24-én 124686 teszttel 17012,

okt. 25-én 161880 teszttel 21273,

okt. 24-én 177669 teszttel 19644,

okt. 23-án 182032 teszttel 19144,

okt. 22-én 170392 teszttel 16079,

okt. 21-én 177848 teszttel 15199,

okt. 20-án 144737 teszttel 10874,

okt. 19-én 98862 teszttel 9338,

okt. 18-án 146541 teszttel 11705,

okt. 17-én 165837 teszttel 10925,

okt.16-án 150377 teszttel 10010,

okt. 15-én 162932 teszttel 8804,

okt. 14-én 152196 teszttel 7332,

okt. 13-án 112544 teszttel 5901,

okt .12-én 85442 tesztettel 4619,

okt. 11-én 104658 teszttel 5456,

okt. 10-én 133084 teszttel 5724,

okt. 9-én 129471 teszttel 5372,

okt. 8-án 128098 teszttel 4458,

okt. 7-én 125314 teszttel 3678,

okt. 6-án 99742 teszttel 2677.

Az országos tesztarány 13,3% (minden 100 tesztből 13 pozitív). Lombardia tesztaránya tovább romlott, 17,2% (100 tesztből 17 pozitív).

Először történt hogy a napi tesztszám átlépte a kétszázezret. A kontakt kutatás lehetetlenné vált a magas fertőzésszám miatt, és ezt Merkel is megerősítette egy interjúban: a német tapasztalatok szerint a fertőzöttek 75%-ának esetében nem derül fény arra, hogyan fertőződhettek meg.

A franciáknál holnaptól lock down van, a németeknél “könnyű” lock down lesz november 2-től. Olaszország még vár, hátha változik a járvány menete az elkövetkező napokban, és elkerülhető lesz a lock down.

Csak akkor fogjuk legyőzni a járványt, ha mindenki együttműködik a fertőzés megelőzésében. Hogy mennyire lesz hosszú? Rajtunk múlik.

Kacziba Andi