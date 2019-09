Fontos tudnivalók a közműszolgáltatásokról és a társasházak ügyeiről

Újabb két füzettel gyarapodott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kiadványsorozata. Székesfehérváron, a Megyeháza Címertermében mutatták be új fogyasztóvédelmi füzeteiket, amelyek állandó főcíme: „Panasza van? Segítünk!”

Az Energiahivatallal a kiváló együttműködés egyik kiemelt területe a fogyasztóvédelem – mondta a sajtótájékoztatón dr. Tanárki Gábor. A Fejér Megyei Kormányhivatal igazgatója hozzátette: a fogyasztók egyre tudatosabbak, tájékozottabbak, ezzel is összefügg, hogy a kormányhivatalba érkező fogyasztói panaszok száma 2015-től csökkenő tendenciát mutat. Az igazgató kiemelte: fontos, hogy a fogyasztó először a szolgáltatóval próbálja meg rendezni a vitás kérdéseket. Ehhez nyújtanak segítséget a most megjelent, társasházi közműszolgáltatásokról és a közműszolgáltatás ki-, illetve visszakapcsolásáról szóló információs kiadványok is – fűzte hozzá.

Azonnal jelezni kell a közműszolgáltatónak, ha fizetési nehézsége támad valakinek – közölte Scherer Zsolt. A MEKH szóvivője hangsúlyozta: ha a fogyasztó időben jelzi a problémáját, megelőzhető a szolgáltatás kikapcsolása, de ha jelzés nélkül egyszerűen nem fizet, akkor nem tudnak segíteni. Arra is felhívta a figyelmet: sokan nem tudják, mivel jár a közműszolgáltatás ki- és visszakapcsolása; ennek jelentős többletköltségei vannak. A sajtófőnök hozzátette: ha valaki úgy érzi, hogy jogtalanul kapcsolták ki nála valamelyik szolgáltatást, akkor a megyei kormányhivatalok járási hivatalainál tehet bejelentést. Scherer Zsolt beszámolt arról is: egyre csökken a késedelmes fizetők száma, és egyre kevesebbszer kell szolgáltatást kikapcsolni. Tájékoztatása szerint majdnem a felére csökkent 2013. és 2018. között az ilyen sajnálatos esetek száma a korábbi időszakhoz képest.

Dr. Nemeshegyi Benjámin, a MEKH szakmai tanácsadója arról szólt: bár megfeleződött a kikapcsolási eljárások száma, évente még így is több tízezer esetben halmozódik fel, súlyos következményeket okozva, a fizetési hátralék. A tanácsadó egy tévhitre is felhívta a figyelmet: a számlán feltüntetett fizetési határidő nem a feladási, hanem a beérkezési határidőt jelenti. Egy ilyen óvatlanság miatt automatikusan megindulhat a késedelmi eljárás, amelynek már lehetnek költségvonzatai. Céges felhasználók esetében például már egynapos vagy egyforintos hátralék esetén is késedelmi költségátalány behajtása kezdeményezhető, ami akár 40 eurós összeg is lehet – tette hozzá.

A társasházi közműszolgáltatásokról, továbbá a tartozások miatti ki- és visszakapcsolásról szóló kiadványok nyomtatott, térítésmentes példányait az érdeklődők a szolgáltatók, valamint a megyei kormányhivatalok járási ügyfélszolgálatain vehetik át, az elektronikus változatot pedig a MEKH honlapján, a kiadványok menüpont alatt érhetik el.

Mintegy négymillió ember él hazánkban társasházakban, illetve lakásszövetkezeti lakásokban, ezért az ottani ügyek minden második magyar embert érintenek. Fontos, hogy mindig járjunk el a lakógyűlésekre. A társasházak lakói lehetőség szerint közvetlenül a közműszolgáltatóval legyenek szerződéses kapcsolatban, és ahol arra mód van, a lakásokban al- és mellékmérők legyenek fölszerelve, hogy az egyedi fogyasztás mérhető legyen.

Mellékletek:

Tájékoztató társasházaknak a közműszolgáltatásokról

Tájékoztató a közműszolgáltatás ki- és visszakapcsolásának szabályairól

(Fejér Megyei Kormányhivatal)