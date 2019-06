Figyelj, anyu, mit tanultam ebben az évben!

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum egy ­GINOP projekt keretében célul tűzte ki, hogy minden tanévben az utolsó előtti pénteken a 9. osztályos diákok szüleik és más családtagok számára nyilvános eseményen mutathatják be az első évben elsajátított ismereteiket. Ez a program mintegy keretbe foglalja a tanévet, ami a Centrumban a család című rendezvénnyel indult. E rendezvény célja, hogy a középiskolákba újonnan felvett diákok játékos formában ismerjék meg egymást, kortársaikat, tanáraikat, sőt, a tanulók családjai is betekintést nyerhettek ebbe a folyamatba.

A Figyelj Anyu! frappáns elnevezést viselő évzáró programban az iskolákban pénteken kora délután gyakorlati bemutatókkal várták a kilencedikesek szüleiket és családtagjaikat, s amelynek során a vendégeket is bevonták a „munkába”. Így aztán anyu testközelből is megtapasztalhatta, mit is tanult gyermeke a szakképző órák alatt. Olyannyira közelről, hogy például a Lorántffy iskolában a fodrásztanulók a vendégeken és osztályfőnökükön gyakorolhattak.