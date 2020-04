Felajánlottak egy havi tiszteletdíjat

Minden lehetséges és szükséges segítséget megadnak.

– Látjuk, hogy a koronavírus milyen rettenetes bajt hozott ránk, emberekre. Rácalmás önkormányzatának vezetői, képviselői, a bizottságok külsős tagjait is beleértve egyhangú döntéssel ajánlották fel az áprilisi, egy havi tiszteletdíjukat a nehéz helyzetbe került helybéliek támogatására. A szakemberek majd kidolgozzák ennek felhasználási módját, de így van mihez nyúlni, ha valakinek hirtelen segítség kell – mondja Schrick István, Rácalmás polgármestere. További helyi példákat is sorol… A 70 év felettieken kívül minden szociálisan rászorulónak meleg ételt szállítanak ki. Ingatlanonként két – ahol kellett több – szájmaszkot adományozott az önkormányzat, ezeket az óvodapedagógusok vitték ki mindenkinek. Szintén az önkormányzat tízezer forint értékű élelmiszercsomaggal segítette a rászorulókat, védőfelszerelést és eszközöket biztosított az egészségházban dolgozóknak és gondoskodott az épület fertőtlenítéséről is.