Egymás között adták-vették az ingatlanokat

Kiterjedt, ingatlanok „hasznosításával” foglalkozó dunántúli bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az akcióban a hatalmas vagyonnal rendelkező csoporttól másfél milliárd forint értékben sikerült ingatlanokat zárolni, készpénzt és luxusautókat foglalni.

A gyanú szerint a bűnszervezet egy bonyolult, több offshore hátterű taggal is rendelkező céghálózatot hozott létre a költségvetési csalásra. Érdekeltségi körön belül, színlelt szerződésekkel adták-vették az ingatlanokat jóval a piaci ár alatt, de eltitkolták, illetve fiktív költségszámlákkal csökkentették a lakások, üzletek, garázsok, illetve két munkásszálló bérbeadásból származó óriási bevételeiket is.

Az ingatlanos bűnbanda felszámolására szervezett akcióban a NAV nyomozói a MERKUR Bevetési Egység, valamint IT-szakemberek és járőrök támogatásával csaknem 50 helyszínen kutattak egyszerre, több tanút és gyanúsítottat is kihallgattak. A szervezet luxuskörülmények között élő vezetőitől festményeket, elektromos hajót és nagy értékű autókat is lefoglaltak, de bankszámlákat és ingatlanokat is sikerült zár alá venni, összesen másfél milliárd forint értékben.

A nyomozás bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. A szervezet vezetői – ha bűnösségük bebizonyosodik – 16 évet is kaphatnak.