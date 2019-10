Egy nagy szeletet kapott negyven év szeretetéből

A nagyszünet után szép csendben gyülekezett az Arany János Általános Iskola kórusa az aulában. Meglepetésre készültek. Lukács Jánost köszöntötték, aki éppen negyven esztendővel ezelőtt lépett a tanítói pályára.

Elsőként kollégája, Klamerusz Ilona Mária köszöntötte egy idézettel: „Álmodd, amit álmodni akarsz; menj oda ahova menni akarsz; légy az, aki lenni szeretnél; mert csak egy életed van és egy lehetőséged, hogy megtedd mindazt, amit meg szeretnél tenni.”

A kórus is hasonlóan magasztos hangvételt ütött meg egy Babits Mihály-részletet énekelve, szív alakú, 40-es számmal díszített lufikkal a kezében: Mindenik embernek a lelkében dal van; és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.” Miután a kórus szabályos felállása oszlani kezdett, mutatkozott meg igazán, mennyire szeretik a diákok János bácsit, ugyanis igyekeztek mindannyian megölelni, vagy legalább egy pacsit kicsikarni tőle.

Ekkor könnybe lábadt szemmel vonult vissza az osztálytermébe, ahol tovább folytatódott az ünneplés, amelyen már lánya, Luca is részt vett, aki már kollégája. Egy ilyen kerek évforduló persze nem múlhat el torta nélkül. Nem is akármilyen tortát kapott, két fénykép is díszítette: az egyiken ő maga szerepelt, a másikon pedig első osztályának csoportképe. Magától értetődően, miután elfújta a gyertyát, János bácsi megosztotta tortáját elsősorban a két születésnapos tanítvánnyal, Melisszával és Norbival, de persze az egész osztály kapott egy-egy szeletet belőle. Később egy bensőséges vetítésen is, amelyben a volt tanítványok, kollégák küldtek neki képeket, üzentek neki videóüzenetben, vagy írtak róla, miért szeretik.

Lukács János a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Szekszárdi kihelyezett nappali tagozatán végezte pedagógiai tanulmányait. Néhány kitérő után 1986-ban került az Arany János Általános Iskolába, ahol 10 évig igazgatóhelyettes is volt.