Egy jó kis fesztivál ígérkezik

Most a szinte meg sem kezdett szezont lezáró, nagy mulatságra gondolunk. A mi kistérségünkben ez szokott lenni a Daruszentmiklósi Mulatós Fesztivál. A helyiek és a műfaj kedvelőinek nagy szerencséjére az esemény időpontjául augusztus 29-ét jelölték ki!

A számos bajt és szomorúságot hozó vírus-világjárvány hozadékaként szinte észrevétlenül elröppent az idei tavaszunk, és érthető óvatossággal kezdődött a nyár. Az első hét alatt ráébredtünk, hogy mi minden teszi kellemesebbé az életünket, amit a fokozott óvatosság miatt most már hónapok óta, csak az emlékeinkből idézhetünk fel. A sok jó dolog közül az egyik a fesztiválsorozat. A nemzetközi hírűek mellett a szívünkhöz nőtt „kicsik” sem kaptak zöld lámpát. Hiába a könnyítések, az ötszáz fős határokat már minden településen régen átlépték. Mese nincs, kivárjuk az augusztus 15. utáni időszakra tervezetteket!

Az itteni nagy közösségi esemény főrendezője, Rauf Norbert, a település polgármestere, akit a barátai a jeles napon fesztiváligazgatónak is titulálnak. Tőle ezt hallottuk:

– Az elmúlt években egyre sikeresebb lett a falunapunk. Az utolsó két évre már egy másik szervezési minőséget raktunk az előkészítésbe, ami azonnal érződött, mivel komoly látogatottságot is hozott. Mindenki szeretne egy olyan jelleget adni a rendezvényének, amitől az egy kicsit egyedibb lesz a többinél. Mi ezt a mulatós zene sztárjaival oldjuk meg. Nem kizárólagosan, de a főszerepben mindenképpen. Az idelátogatók létszáma azt igazolja, hogy ez egy jó döntés volt.

– A legfontosabb dolog az, hogy a korábbi évekhez hasonló daruszentmiklósi barátsággal várjuk a hozzánk érkezőket. Emellett az idei évben is megtartjuk az eddig is sikeres hagyományos programelemeket. A sokféle szak­ágban szervezett sportversenyeket ismét életre hívjuk. A kizárólag komoly szakértőket fölvonultató főzőemberek és a baráti körük akár már most is nekiállhatnak a menüsoraikat megtervezni. Nyilván a közönség elé állhatnak a helyi és a környékbeli előadók. Változatlanul életre hívjuk azokat a közösségi elemeket, amik évről évre nagy közönségsikert arattak. Remek előadókat hívunk, hogy hibátlan legyen a mulatság.

Az említett műfajban kiváló helyet foglal el a Geri Betli Duó, a Duplakávé, valamint a Matyi és a Hegedűs. Bármilyen fesztiválszínpadon okkal ünnepelik az Irigy Hónaljmirigy valamennyi show-ját. Az utcabálra stílust váltunk, de azon is a legpopulárisabb, a korábbi slágerlistás dalokra táncolhatnak a vendégek – újságolta a polgármester. Hozzátéve: – Büszkén várjuk a vendégeinket, mert néhány nagyon komoly meglepetést készítettünk elő a gyerekeknek, a szokásos focitorna résztvevőinek, ahogy a színpadi programra érkezőknek is. De ezek a dolgok egyelőre még maradjanak titokban!