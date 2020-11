E-számla: a sorban állás és a sárga csekk helyett

Több hónapos tesztüzemmód után a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. is bevezette e-számla-rendszerét.

A koronavírus-járvány második hullámának tetőzésekor, a legjobbkor jött a szolgáltató újítása. Így az otthon kényelméből is lehetőséget ad a cég a díj kiegyenlítésére online, tehát nem szükséges a személyes ügyintézés, vagy postai sorban állás sem.

Ma már az online ügyintézés lehetősége egy szolgáltatóválasztásnál akár döntő tényező is lehet. Ha az internetes felület kezelése egyszerű és gyors, sok kellemetlenséget és rengeteg időt spórol a szolgáltató ügyfeleinek és valószínűleg saját magának is.

A tájékoztató olvasása után leteszteltük a szolgáltató büszkeségét, hogy beszámolhassunk a tapasztalatainkról olvasóinknak. A kérdés tehát az, hogy valóban jól sikerült az új fizetési lehetőség kialakítása?

A Mezőföldvíz tájékoztatása alapján a cég weboldalán kell az e-számla-felületet megkeresni, és első alkalommal regisztrációt követően, majd – bejelentkezve – megtekinthetőek az elkészült számlák, akár több hónapra visszamenőleg. Így hát kattintottunk és hipp-hopp, tényleg a Mezőföldvíz oldalára értünk.

Elsőre az a szembetűnő, hogy a bölcs cégvezetés ellenállt a művészvonalat erősítő webdizájnerek – véleményem szerint – vállalati, pláne nem ügyfélszolgálati ­feladatokra alkalmatlan alkotásainak. Mert a társaság online felülete szép, letisztult. Ezért könnyű rajta a tájékozódás is.

Láttam egyedi, saját fotókat tőlük, ami szintén pozitív benyomást tett rám, hiszen azt engedi gondolnom, hogy ehhez a céghez bátran lehet fordulni, pont olyan emberek, mint én. Ezért valószínűleg segítenek a problémáimat megoldani majd.

Egyébként jól használható az oldal okostelefonról és asztali gépről is. Az e-számla ikonja mindjárt a fejlécben van, gyorsan megtalálható. A tájékoztatóban említett regisztrációs felület is könnyen kitölthető, csak a legszükségesebbeket kérik. A regisztráció után a megadott e-mail-címre küldenek visszaigazolást. Azonban körülbelül csak egy munkanap múlva, mert mint utóbb megtudtam, a regisztrációt az ügyfélszolgálati munkatársak hagyják jóvá. Ezért én hiába nézegettem percenként a fiókjaimat egy ideig. De a sikeres regisztráció után az online internetes és bankkártyás fizetésre is lehetőség van, amelyről e-mail-értesítést is ígérnek.

A végső konklúzió tehát, hogy szép felületen emberi és biztonságos többletszolgáltatást nyújt a cég, egy próbát mindenképpen megér.