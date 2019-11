Dunaferr: tárgyalások a tulajdonrész-vásárlásért

Szijjártó Péter keddi parlamenti meghallgatásán egy ellenzéki képviselő kérdésére válaszolva elmondta, tárgyalások folynak az orosz féllel arról, hogy a magyar állam tulajdont szerezzen az ISD Dunaferr Zrt.-ben.

A külgazdasági és külügyminisztert az Országgyűlés gazdasági bizottsága hallgatta meg kedden a külgazdasági munkájáról. A Dunaferrben csoportos leépítés lesz, a cég közleménye szerint 350 fővel csökkentik a létszámot. A tárcavezető a cég szerepét az ágazatban meghatározónak nevezte, amelynek termékei jelentős hozzáadott értéket tartalmaznak. Úgy fogalmazott, hogy akkor fog megállapodás születni, ha a magyar fél számára racionális döntés születik – írja a nepszava.hu.

Mint ismeretes, az ISD Dunaferr Zrt. október végén jelentette be a létszámcsökkentést, amit az európai acélipar rendkívül nehéz gazdasági helyzete mellett a világgazdaság lassulásával, a csökkenő kereslettel és késztermékárakkal, valamint a hatóságok és az uniós szabályozók által előírt kötelező környezetvédelmi beruházások terheivel indokolt. A Dunaferr cégvezetője a dolgozóknak levelében azt írta, hogy ebben a helyzetben „valódi segítségre” van szükség. Régóta tudjuk, hogy ez költségvetési támogatás formájában érkezhetne, ez azonban – az EU-s szabályozás miatt – csak akkor kerülhet szóba, ha a magyar állam részesedést szerez a Dunaferr­ben, és mint tulajdonos tőkeemelést hajt végre. Szijjártó Péter a parlament gazdasági bizottságának ülésén erre utalt.

Lapunk úgy tudja, hogy az állami tulajdonrész vásárlásának az is feltétele, hogy a cég a tőkeemelés összegét a környezetvédelmi beruházások megvalósítására fordítsa, mert a vasmű működésének feltétele, hogy megfeleljen az uniós környezetvédelmi előírásoknak is. Ellenkező esetben ugyanis be kellene zárni a vasműt. A kormány célja a tulajdonrész-vásárlással nem az – ellenzéki képviselők által mantrázott – államosítás, hanem az, hogy ezzel a dunaújvárosiak és a környéken élők munkahelye megmaradjon, városunk levegője, környezete tisztább, élhetőbb legyen!