Drasztikusan nőttek az ingatlanárak

Az utóbbi egy évben drasztikusan emelkedtek a lakás­árak Dunaújvárosban és a piaci előrejelzések szerint e tendencia a közeljövőben is folytatódni fog.

Mondta el lapunk megkeresésére Papp Csaba, a Max-Office ingatlan­iroda irodavezetője, aki az áremelkedés okairól is beszélt:

– Egyrészt a kormányzat otthonteremtési programja (csok, kamatmentes babaváró-hitel) találkozott a családok igényeivel, így érezhetően nőtt a kereslet. Mindez igaz a tégla- és a panellakások esetében is. Az árak felfutását jól mutatja, hogy amíg 2018 novemberében egy viszonylag jó állapotban lévő panellakást 8-9 millió forintért már meg lehetett venni, addig ez ma már gyakran 11-12 millió forintba kerül. Tehát jól jártak azok az ingatlantulajdonosok, akik az utóbbi években kivártak és most értékesítenek. Mi, a Max-Office-nál rengeteg kereső ügyféllel találkozunk, így nem valószínű, hogy belátható időn belül visszaesnének az árak.

Ennek egyik oka, hogy Dunaújvárosban és környékén érdemben nem épülnek társasházak, tehát a kínálati oldal nem növekszik. Meglehet, ha az árak ilyen ütemben nőnek, akkor lesznek olyan befektetők, akik belevágnak egy nagyobb beruházásba – adott átfogó képet Papp Csaba, akit a környező kisebb települések ingatlanpiaci helyzetéről is kérdeztük: – E piaci szegmens esetében is szépen lassan emelkednek az árak. Sok dunaújvárosi dönt úgy, hogy most jó áron megválik lakásától, és a környező települések valamelyikére költözik családi házba. A rác­almási családi házak árszínvonala szinte már beérte a hasonló városi övezetekben tapasztalható árakat és szépen zárkózik fel Kulcs is. Megfigyelhető, hogy egyre többen érkeznek a fővárosi agglomerációból, hiszen itt még jóval olcsóbbak az ingatlanok, és már a szükséges infrastruktúra is kiépült.

Körképünkből természetesen nem maradhatott ki az albérletpiac sem: – Kevés kiadó albérlet van, így amint befut egy lehetőség, szinte azonnal akad 7-8 jelentkező, azaz a tulajdonos itt is kedvező helyzetben van, válogathat a leendő bérlők között, és mindez az árak tekintetében is megmutatkozik – fogalmazott a Max-Office irodavezetője.