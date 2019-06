Büszkén mutatták be a Pentelei munkáját

Mint korábban hírt adtunk róla, a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium nyert az Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása című pályázaton egy már korábban is működő felzárkóztató projektjével.

Most Magyarország 12 nyertes iskolájának 45 vezetőjét, kollégáját látták vendégül egy tegnap kezdődött kétnapos konferencián, a hálózatosodást támogató szakmai műhelymunka keretében. Egészen pontosan lehetőségük nyílt eldicsekedni a többieknek azzal, hogy milyen módszereket alkalmaznak sikeresen az iskolarendszerből kikerült, végzettséggel nem rendelkező fiatalok képzettségének javításában, a hátrányos helyzetű, illetve roma gyermekek érvényesülésének növelésében a köznevelési és felsőoktatási rendszerben, illetve a nem formális és informális tanulásban.

Tegnapi délelőtt Könyves Ágnes iskolaigazgató köszöntötte a rendezvény résztvevőit és munkatársait. Ismertette a két nap programját, hozzátéve, hogy délután skype-kapcsolaton keresztül meghallgatják Bognár Máriát, a Dobbantó program „szülőanyját” is saját tapasztalatairól. Az ő programjának ugyanis közvetett célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolarendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 15-25 éves fiatalok számára a szakiskolai képzés bázisán az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítson. Ez gondolatébresztőnek is kiváló volt, ugyanis az összejövetel egyik célja is az együttgondolkodás, egy közös jövőkép kialakítása volt.

Olyan témakörök kerültek elő, mint a hogyan tovább, hamarosan lezárulnak a pályázatok, a munkát folytatni kell. Felmerültek a normatívával kapcsolatos kérdések, a Második esély iskolák fennmaradásának lehetőségei, akár referenciaiskolákként is működhetnének. Könyves Ágnes ismertette a penteleiség szellemiségének alapjait. Schiff Ágnes, az iskola alapítója az első 25 évről beszélt, Krehó Edit szakképzésért felelős vezető a Pentelei programokat mutatta be. Délután az Aranyiránytű programot mutatták be a kulcsi telephelyen, majd a szakmai műhelymunkával zárult a hivatalos program. Ma délelőtt folytatódik a munka.