Bölcsődék: a legkisebbekért dolgoznak az önkormányzatok

Tizennyolc Fejér megyei településen 2,75 milliárd forintból indulnak bölcsődei fejlesztések a Terület- és településfejlesztési operatív program (Top) keretében, köztük a Dunaújváros környéki településeken is. A nagyvenyimi beruházásról már korábbi lapunkban beszámoltunk, most a hasonlóan nyertes pályázó községek Mezőfalva, Baracs építkezésének jelenlegi állásáról, és a kisapostagi önerős fejlesztésről szól a krónika.

A pályázati nyertes települések közül Mezőfalva 2019-ben pályázott bölcsődefejlesztésre, ami óriási segítség a mezőfalvi fiatal lakosoknak, és nem utolsósorban munkahelyteremtő beruházás is. Mezőfalva a jövőben két csoportszobás bölcsődével gazdagodik. Megvalósítását a kormány 297 millió forinttal támogatja. A tervek szerint a 452 négyzetméter hasznos alapterületű intézmény kivitelezési munkálatai még a 2020-as év végén elkezdődhetnek, hogy mielőbb igénybe tudják venni a szülők és a legkisebb mezőfalvi lakosok – osztotta meg a jó hírt Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője internetes közösségi oldalán.

Hasonlóan jó hírekről számolhatunk be Baracs esetében is. Az épület teljes alapterülete 630 négyzetméter lesz, amelyben egy kétcsoportos bölcsőde és egy védőnői rendelő található majd. Területi megoszlásban a bölcsőde 570 négyzetmétert, védőnői 60 négyzetmétert foglal el. A kicsik helye pályázati támogatással, a védőnői rendelő pedig önkormányzati saját forrásból valósul meg.

A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési kiírás május hónapban megjelenik, így jó eséllyel az építkezés a második félévben elkezdődhet. Befejezés várhatóan 2021 második felében lesz.

– Külön megkötés a beruházásnál, hogy 10 férőhelyes parkolót is kell építenünk hozzá. Ez utóbbi a korábbi gyermekintézményünknél, az óvodánál is megvalósult. Hozzá kell tenni, hogy a szolgáltatást igénybe vevő szülők legnagyobb örömére – mondta lapunk érdeklődésére válaszolva Várai Róbert, Baracs polgármestere.

A bölcsőde szükségességét és építésének megkezdését hasonlóan nagy örömmel fogadta Nagy Katalin pedagógus is, aki szeptembertől óvodába készülő és egy csecsemőkorú kisgyerekével sétált a leendő bölcsőde helyszínének közelében. Kérdésünkre elmondta, hat éve költöztek a községbe, és rendkívül fontosnak tartja a család jövője szempontjából a kisgyermekeket gondozó intézmények meglétét. Ő is külön kiemelte a parkoló építésnek szükségességét, hiszen a szülők legnagyobb többsége autóval bonyolítja a mindennapi életet, a családi utakat.

Baracs után Kisapostagon is érdeklődtünk bölcsőde ügyben a polgármestertől.

– Itt nem Top-os segítséggel, hanem önkormányzati saját forrásból van lehetőség építkezni. Jelenleg tervezési szakaszban van a projekt, és hamarosan kiírjuk a kivitelezésre a pályázatot. Júniusban már kézzelfogható eredményekre számíthatunk. A kalkulációink szerint harmincöt-negyven milliós önkormányzati ráfordítással építhetjük meg a kicsik „otthonát”. Egy régi épületet alakítunk át, ahol kétcsoportos minibölcsőde kialakítását terveztük. A projekt egyben munkahelyteremtés is, hiszen két-három személynek nyújt álláslehetőséget. A megvalósulás után az óvoda épületében lévő intézményünket költöztetjük át. Bízunk benne, hogy a szeptemberi tanévkezdésre már az új helyszínen indulhat be a gondozás – kaptuk a legfrissebb információkat Nagy Attilától, Kisapostag polgármesterétől.

A fenti példákban jól látható, mennyire fontos a települések lakosságmegtartó törekvéseiben a megfelelő számú és típusú gyermekintézmények megléte. Az állami források mellett saját költségvetési erőket is mozgósítanak a községek. Ezek a projektek, fejlesztések mind hozzájárulnak a magyar falvak komfortos, modern, emberbarát környezetének kialakításához. Nem utolsósorban pedig a jövő generációjának felneveléséhez.