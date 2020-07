Bevágtak elé, így kényszerítették megállásra a buszt, állítja a sofőr

Erőteljes büntetőfékezésre és megállásra kényszerítette az utasokat szállító autóbuszt az ellenőröket szállító személygépkocsi – állítja a dunaújvárosi buszsofőr. Szerinte ez a manőver az utasok testi épségét is veszélyeztette.

Az eset még július 5-én történt, ám a kedélyek azóta sem csillapodnak. Az autóbusz vezetőjének beszámolóját a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége is közzétette közösségi oldalán.

Az érintett autóbuszjárat a Kulcs–Dunaújváros útvonalon közlekedett július 5-én, a hónap első vasárnapján a reggeli órákban, amikor a busz­sofőrt ellenőrző cég emberei személyautójukkal a buszt leszorítva kényszerítették fékezésre és megállásra a járművet.

A sofőr közzétett írásában részletesen elmeséli az ominózus vasárnap reggel eseményeit. Mint olvasható, az adott időpontban a forgalmi körülményeknek megfelelően körülbelül 10-15 utas tartózkodott a járművön. A csuklós busz menetrend szerint a Rácalmás Bejáró út megállóhelyhez két perccel korábban érkezett meg. A buszvezető állítása szerint az ellenőri autó a megálló előtti utcában rejtőzködött.

„A megállóban utas nem tartózkodott, leszálló utas sem volt, így tovább gurultam a megállótól a hatos út kereszteződéséhez – eközben hallottam meg a hangos autódudálást. Kinézve az oldal­ablakomon, láttam, hogy a forgalommal szemben, a járdaszigetet megkerülve a forgalommal szembeni sávban, szinte együtt kanyarodtunk a hatos útra. A folyamat közben az autó megpróbált leszorítani, közben elém kerülve, vágva! Megkezdte az „erőteljes” büntetőfékezést a megállás kikényszerítésére. Ekkor már a hatos út besoroló sávjában haladtunk, és hirtelen satufékkel megállított” – olvasható a dunaújvárosi busz­sofőr leírásában.

A hirtelen fékezés következtében az autóbusz egy kicsit neki is koccant az azt megállító személyautónak, amely az ellenőröket szállította, akik a sofőr ellenőrzését szerették volna végezni.

A buszvezető szerint az autón azonosító jel nem volt, így a sofőr számára semmilyen jelzés nem utalt arra, hogy a gépjárműben ellenőrzést végző emberek ülnek. Az autóból két nő és a sofőr férfi szállt ki. „A férfi az utasok előtt elkezdett ordítani, hogy miért nem vártam be a menetidőt, közben a két nő is odajött az első ajtóhoz, amin agresszívan dörömbölve követelték, hogy engedjen be őket, ekkor láttam meg a nyakukban lógó ellenőri kitűzőt, miután felszálltak hátulról, előre jött egy utas, aki megkérdezte, hogy az utasok veszélyeztetésével milyen ok­ból állították meg az autóbuszt – erre az egyik ellenőr azt válaszolta, hogy utasítsam csendre a reklamáló utast – érvényes jegy ellenére – különben a reklamáló utast le fogja szállítani, ha nem marad csendben” – olvasható a sofőr beszámolójában.

A buszsofőr elmondása alapján mindezek után a két nő megkezdte az ellenőrzést, miközben az őket szállító gépkocsi az út közepén állt, ami közlekedési veszélyhelyzetet teremtett, és akár súlyos balesetet is okozhatott volna. A buszvégállomásra érve az utasok közül többen reklamáltak és bosszankodtak a történtek miatt. Kérték a sofőrt, tegyen érte, hogy ez ne ismétlődhessen meg. A buszvezető a hatóságoknak és a forgalmi szolgálatnak is jelentette az esetet.

A vezető állítása szerint a rendőrség rövid időn belül az autóbusz-állomásra érkezett, és megkezdték a szükséges intézkedéseket.

A buszsofőr úgy fogalmazott a történtekkel kapcsolatosan: az ügy érdekessége, hogy a rendőrkapitányságon történő meghallgatásnál derült ki, hogy a büntetőfékezéssel megállító autó hátsó szélvédőjére közben felkerült az ellenőrzést végző cég táblája, ami – a busz sofőrjének a meggyőződése szerint – az esemény bekövetkeztekor még nem volt a járművön.

Az eset kapcsán eljárás kezdődött, a vizsgálat jelenleg is tart.

Jelen ügy kapcsán megkerestük az ellenőrzést végző céget. Kérdéseinkre a vállalat ágazatvezetője az alábbi választ adta:

„Tekintettel arra a körülményre, hogy a 2020. 07. 05-én 08.48 órakor végrehajtott ellenőrzéssel kap­csolatosan a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vizsgá­lat van folyamatban, annak lezárásáig semmilyen nyilatkozatot nem kívánunk tenni.”

Szintén megkerestük az érintett autóbusz-társaságot, amely – a folyamatban levő vizsgálatra hivatkozva – ugyancsak nem szolgált információval.