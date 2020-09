Az ovisokat óvintézkedésekkel és aszfaltjátékokkal várták

A közelmúltban a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde nevelőtestületi értekezletet tartott, ahol két témával foglalkoztak a kisgyermeknevelők és az ovo nénik, a beszoktatással és a Coviddal. A rendhagyó évkezdéssel kapcsolatban Rendné Pocsai Izabellát, a kulcsi intézmény vezetőjét kérdeztük.

A koronavírus miatt speciális, új helyzetben várjuk a gyerekeket. Az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) útmutatásait megkaptuk, ez alapján konkrét intézkedéseinkkel megpróbáljuk a lehetőségeinkhez mérten a fertőzésveszélyt minimalizálni. Ezzel kapcsolatban az óvodai csoportok zárt közösségi média oldalain az óvó nénik már közzé is tették tájékoztatónkat a szülőknek, amelyben első kézből informáltuk, és az együttműködésüket kértük. Mert az óvodás és bölcsődés korú gyerekek esetében nem lehet sem a másfél méteres védelmi távolság betartását, sem pedig a maszkviselést bevezetni, így a megelőző intézkedések közül a szülői kapcsolatok csökkentésével tudunk csak védekezni.

Azt kértük a szülőktől, hogy csak egy felnőtt kísérje be az intézménybe a gyermeket, aki maszkban lépjen az épületbe, és nagyon minimális időt tartózkodjon bent, a biztonság érdekében kézfertőtlenítőt helyezünk ki a folyosóra – mondta el Rendné Pocsai Izabella.

Azt is hangsúlyozta a vezető, hogy az intézményi kötelezettségeknek, mint a rendszeres takarítás, fokozott fertőtlenítés alapvető napi rutinként működnek továbbra is.

A koronavírus beleszólt a programjaik összeállításába, a munkatervükben minden csak kérdőjellel szerepel.

– Annyit látok biztosan, hogy az elkövetkező időszakban minden kicsit másképp lesz, valószínűleg a farsang is és a karácsonyi ünnepségünk is „zárt kapus” lesz, ha nyitva tudunk egyáltalán maradni. A másik szülőkapcsolatot igénylő és év elején fontos és aktuális feladat a beszoktatás. Mivel rengeteg a gyerek, ezért most párhuzamosan két csoportban lesznek kicsik. A Nyuszi tiszta kiscsoport lesz, a Fülesben pedig vegyes csoportban kezdődik majd az ovi. Ez egyszerre jó és áldásos helyzet, de ugyanakkor kihívás is és új feladat is, hiszen nem volt még ilyen.

Az elmúlt évekhez képest változás, hogy idén az óvó nénik gyerekjátékokat festettek a betonfelületekre. Egy régi terv megvalósítására volt a kijárási korlátozások után elég idő, és Kosztolányi József jóvoltából lehetőség is. A kulcsi Arany János utcai vállalkozó hívott fel azzal, hogy kipróbálná a betonfestékeket, amelyből nyolc-tíz színt és a fixáló anyagot adományként eljuttatta hozzánk. A kollégák az intézmény teljes belső betonfelületét jobbnál jobb játékokkal rajzolták tele, én pedig fixáltam. Szintén változás, hogy megújult a falfelület is az intézmény folyosóján a hankookos pályázatból elnyert hatszáztíz-ezer forint forrásnak köszönhetően.

A legjobbkor érkezett a gyakoribb fertőtlenítést megkövetelő időszak előtt, mert az új felület amellett, hogy otthonosabb belső teret biztosít, könnyebben is tisztítható. A tender beadásához rögös út vezetett, mert elsősorban alapítványokat célzott támogatni a kiírás, csak hosszas egyeztetés után fogadták be tőlünk is intézményként a támogatási igényt – tájékoztatott a kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője.