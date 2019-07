Az ötletgazda adonyi borászok is ott lesznek

Figyelemre méltó kezdeményezés indult Adonyból még 2014-ben. Az adonyi Duna menti Szent Orbán Borrend ötlete alapján a történelmi Magyarország Szent Orbán borrendjei minden évben találkoznak egy kis szakmai eszmecserére.

Az elsőt Adonyban tartották meg 2014-ben, ahol együttműködési megállapodást írtak alá. Öt Szent Orbán borrend vett részt az első találkozón, az ötletgazda adonyiak mellett Magyarországról a hajósiak (Hajósi Szent Orbán Borlovagrend) voltak jelen, a Felvidéket a Komáromhoz közeli Ógyallai Borászati Körzet Borrendje (Szent Orbán Borlovagrend), Erdélyt, közelebbről a Partiumot a határ menti Nagykárolyi Borrend (Szent Orbán Borlovagrend), a Délvidéket pedig a Horgosi Borrend (Szent Orbán Borlovagrend) képviselte az összejövetelen.

Az említett megállapodásban – hivatalos nevén a Kárpát-medencei Szent Orbán Borrendek Szövetsége – első számú célként az alábbiakat fogalmazta meg: „A szövetség létrejöttének célja a fenti Szent Orbán Borrendek közötti együttműködés a magyarországi borrendek szabályzatainak figyelembevételével, egymás megismerése, szakmai segítése.”

A borrendek rendszeresen találkoznak, és bírálják egymás borait, a Nemzetközi Nagy Honi Borversenyen (is), amelyet tavaly már hetedszer rendeztek meg Horgason. 2018 decemberében, az ógyallai borászati körzetben lévő Szentpéteren találkoztak a borrendek egy nemzetközi versenyen. (Nem mellékesen az adonyi Paulusz Imre Irsai Olivére lett az első.)

Most eljött az ideje az újabb összejövetelnek, a Szent Orbán borrendek Nagykárolyban találkoznak, és ott lesznek az adonyiak is.

Schmidt Attilától, az adonyiak nagymesterétől kérdeztük, milyen program vár rájuk a Partiumban, ahova kilenctagú küldöttséggel utaznak el ma délelőtt.

– Pénteken este érkezünk meg Nagykárolyra, ekkor egy borkóstoló vár ránk. Másnap megtekintjük a Károlyi-kastélyt, majd a Fort Silvan szőlészetet és borászatot, itt a szakma lesz az első. Vasárnap a reggeli után pedig indulunk haza. Ez az összejövetel egyébként Adonyban lett volna esedékes, mivel már körbejártuk a borrendeket, és újra rajtunk volt a sor. Azonban a Nagykároly melletti település, Kálmánd polgármestere, Sütő Imre kérte, mivel ki tudja, meddig lesz a község első embere (2020-ben lesznek önkormányzati választások Romániában – a szerk.), szeretnék ők vendégül látni a borrendeket. Jövőre viszont újra az adonyi szőlőhegy lesz a vendéglátó!