Az ország egyik legjobban működő roma nemzetiségi önkormányzata

A saját területükön az ország egyik legjobban működő szervezete az övék. Hosszú Jánossal beszélgettünk a mindennapjaikról.

– A nevünkben az van, hogy roma nemzetiségi önkormányzat, de ez nem jelenti azt, hogy a tevékenységünkkel csak a cigány származásúakat segítjük. Bárkinek, akinek szüksége van támogatásra, az nyugodtan fordulhat hozzánk. Remekül együtt dolgozunk a dunaújvárosi önkormányzattal és a járási hivatallal is. Eleinte a közmunka megszervezése volt a legfőbb feladatunk, de mára ez már megváltozott.

– Ez mit jelent?

– Egyre kevesebb a közmunkásunk. Azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy minél többen visszakerülhessenek a munkaerőpiacra. Jó úton járunk, hiszen egyre több közmunkásunkból lett munkavállaló.

– Rengeteg programjuk van és szerveznek képzéseket. Ezen a téren mik a tapasztalatai?

– Sokan jelentkeznek a képzéseinkre és büszkén mondhatom, sokan be is fejezik. A nyári szünetben az egyik legfontosabb tevékenységünk a pótvizsgára kényszerült általános iskolás diákok felkészítése. Tavaly húsz diákból tizennyolc ment át a pótvizsgán, és nem kellett évet ismételnie, ezt nagyon jó eredménynek tartom.

– A tevékenységeknek, amiket végeznek, azoknak anyagi vonzatuk van. Miként tudják finanszírozni?

– Önerőből csinálunk mindent, pályázatokból vannak bevételeink, és az elvégzett munkánkért befolyt összegeket is a működésünkre költjük. Egyedülálló az országban a tevékenységünk. Jó értelemben véve nem foglalkozunk senkivel, nem politizálunk, tesszük a dolgunkat. Immár húsz éve.

A DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata DHHF Nonprofit Kft. szervezésében jelenleg három tanfolyam fut: targoncavezető, élelmiszer- és vegyiáru-eladó, szociális gondozó és ápoló. A közeljövőben pedig indítják a kézápoló és műkörömépítő, virágkötő és a raktáros képzéseket.

Képzés, foglalkoztatás

A DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata közfeladatokat lát el, Dunaújváros önkormányzata által kiadott köztisztasági üzemeltetési, vagyonvédelmi feladatokat. Az elmúlt évben hatszáz embernek biztosítottak átmeneti segítséget. Programjuk sikerességét bizonyítja, hogy közel háromszáz főt sikerült visszajuttatniuk az elsődleges munkaerőpiacra. Legfőbb céljuk, hogy a közfoglalkoztatásban jól teljesítők főállású munkatársakká váljanak. Negyvenkét főnek saját állományukban, saját cégüknél, a DHHF Nonprofit Kft.-nél sikerült ezt megoldaniuk – köztisztasági, vagyonvédelmi, üzemeltetési és adminisztrációs feladatokat végeznek el. Emellett szabálysértési és közérdekű munkákat is szerveznek. Az utóbbi időben felvállalták a diákmunka megszervezését is, nyaranta húsz diáknak nyújtanak munkalehetőséget a dunaújvárosi polgármesteri hivatallal karöltve. A fiatalok a dunaújvárosi játszóterek rendbe tételén dolgoznak. Ennek szakmai felügyeletét is a DHHF Nonprofit Kft. látja el.