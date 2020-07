Az igazi önzetlen segíteni akarás

Amikor a véradásra mozgósító felhívásokkal találkozunk, jó lenne elmenni, hogy megtudjuk, alkalmasak vagyunk-e erre a karitatív szolgálatra, mivel nagy szükség van rá. A fontossága egyértelmű, ezért legalább egy próbát megérne. Legutóbb szinte hivatástudattal érkező önkéntesekkel találkoztunk Dunaföldváron.

Nemes Róbert egy derűs, vidám ember, Dunaegyházán él. Autóbuszsofőrként a munkarendje úgy hozta, hogy be tudott térni erre az alkalomra.

– Rutinos véradónak gondolom magamat, hiszen a tizennegyedik alkalommal tettem ezt. Először a kíváncsiság hozott el. Ma már évente két-három alkalommal is könnyen meghozom ezt a döntésemet, mert az jut az eszembe, hogy ezzel segítek a bajba jutott embereknek. Ilyenkor a véradás után úgy érezem, mentálisan feltöltődök miatta.

Csontos Péter bár tősgyökeres dunaújvárosinak tartja magát, jelenleg Kisapostagon él. Pakson, az atomerőmű fizikai védelmi rendszerénél dolgozik. – Meghívót kaptam erre az eseményre, és úgy gondoltam, hogy ha számítanak rám, akkor itt a helyem, és el kell jönnöm vért adni. Ez volt a tizenhatodik alkalom, mára már nagy gyakorlatom van ebbe a dologban is. Eleinte a segíteni akarás hozott ide, később már az is motivált, hogy úgy éreztem, a saját egészségemnek is jót tesznek ezek az alkalmak. Javul a közérzetem, és a meghívó mellett még egy kis figyelmességgel fordulnak hozzánk. Néhány nap múlva kapunk egy sms-t, ami arról szól, hogy „Köszönjük a segítségét, a vérét felhasználtuk”! Jólesnek az embernek az ilyen kicsi apróságok, mert úgy érezzük, hogy valóban fontos dolgot csináltunk. Olyan dolog ez, amit jó szívvel tudok ajánlani másoknak is, mert a segítségre sajnos mindig szükség van. Talán vannak, akikben egy kis félelem is bujkál, de azt nyugodtan elfelejthetik, mert itt mindig kedves, hozzáértő emberek fogadnak, akik szerényen meg is vendégelnek bennünket. Az eljárás pedig nem hosszadalmas, és nem beszélhetünk vele járó fájdalomról, vagy más kellemetlenségről. Nézz rám, nem vagyok egy ájulós típus.

Hajdanán a vitézeink a vérüket adták a gyengébbekért, most mi is ezt tehetjük, szerencsére békés körülmények között.

Különleges tisztelettel álltam a megnyerő, fiatalos külsejű dunaföldvári Szauervein Ferenc előtt, aki a nap vér­adós rekordere volt ezen a helyszínen. Ez alkalommal már a kilencvenhatodik alkalommal jelent meg az önkéntes vér­adásra. Az eljárás viszont valami hihetetlen módon, ez idáig példa nélküli módon, sajnos nem sikerült.

– Tizennyolc éves koromban lettem önkéntes véradó, most a hatvannegyedikben járok. Az első alkalom idején olyan társasággal barátkoztam, akik rendszeres véradók voltak, ezért első helyen talán a kíváncsiság miatt álltam közéjük. Soha nem éreztem ennek a káros egészségügyi hatását. Most csalódás ért, nem részletezem, de ennyi idő óta az első alkalommal, technikai okok miatt sajnos nem tudták levenni tőlem a vért. Fájdalmaim nincsenek, csak a bosszúság. A véradó-pályafutásom még Dunaújvárosban kezdődött, de voltam már ebben a szerepben Nyírbátorban a katonaság alatt, aztán pedig Pécsen is. Amikor eldöntöm, hogy újból elindulok, természetesen nem motivál az itteni figyelmesség, az a kis ajándék vagy a tízórai. Az már sokkal inkább, hogy ilyenkor segíteni tudok a bajbajutottakon. Ez már adhat az embernek erőt, hogy folytassa ezt a nemes sorozatot. Volt olyan alkalom, amikor az egész családommal, a feleségemmel és a lányommal együtt egyszerre mentünk vért adni. Természetesen legközelebb is szerencsét próbálok, hátha akkor ismét sikerül!

A Magyar Vöröskereszt dunaföldvári csoportjából ők szorgoskodtak önkéntesen ezen a napon. Géczi László Balázs, a helyi vöröskereszt elnöke, a dunaföldvári mentőállomás ápolója már tizenkét éve egészségügyi alkalmazott. Mellette a helyi képviselő-testület egészségügyi bizottságának is a tagja.

– A vírushelyzet alatt nagyon sokan érdeklődtek a következő véradás időpontjáról, és a hosszú szünet után, talán ennek is volt köszönhető a mai, az átlagosnál lényegesen jelentősebb aktivitás. Ehhez a szokásos módon mi is segítettünk egy kis mozgósítással, a korábban már megfelelt véradókat kiértesítettük. Ez a feladat, amit ma a segítőinkkel végzünk, egy önkéntes munka. Jól ismerem a hasonló tevékenységeket, hiszen az édesanyám, a Kuti Vali mellett már kiskorom óta rendszeresen részt veszek az éppen szükséges feladatok ellátásában. Egy kemény időszak, sok kihívás előtt álltunk az idei tavasszal, ami sok feladatot adott a bajtársainknak és a dolgozóinknak egyaránt. Azonban, ha az ember igazi hivatástudattal végzi a munkáját, akkor a közösség­ért ugyanúgy helytáll, mint a saját családjáért. Nekünk nagyon nagy erőt ad az, hogy segíteni tudunk a bajbajutottakon.

Köszönetképpen Kuti Vali, a Magyar Vöröskereszt dunaföldvári csoportjának titkára a helyi vállalkozók által felajánlott ajándékcsomagokat adott át a véradóknak.