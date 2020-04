Az idén is lesz kenyere a magyarnak

Az idén is elindul a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem jótékonysági program – olvasható a ­MAGOSZ és a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara (NAK) az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közös közleményében.

Mint kiemelik, a gazdák adományait a koronavírus sem állíthatja meg, most mindennél nagyobb szükség van a Kárpát-medencei magyar gazdák összefogására. Hozzáteszik, hogy a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából új elemmel is bővül a program, egy csíksomlyói búzaszentelő ünnepséggel, amelyet a virtuális térben valósítanak meg.

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program több tízezer gyermek ellátásához járul hozzá évről évre, és számos kárpátaljai gazdát segít hozzá vetőmagadományokkal is. Mint felidézik, a tavalyi esztendő minden eddiginél sikeresebb volt a program életében, hiszen több mint 5700 magyarországi valamint határon túli magyar gazda vett részt az adományozásban, és csaknem 800 tonna búzát gyűjtöttek.

A MAGOSZ és az Agrárkamara elkötelezett abban, hogy a határon túli magyarság hitét, kitartását az adományozáson túl a gazdasági és szakmai együttműködések területén is kamatoztassák – hangsúlyozzák a közleményben, megjegyezve, hogy az összetartozás jeleként megszólították a világ magyarságát, üzenetük valamint jelképes liszt­adományuk így eljuthatott külföldre is.

Vezető képünk illusztráció.