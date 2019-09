Az egzotikus paprikának nem csak az íze csíp

A héten kellemes „piacozós” idő volt, ez látszott a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac forgalmán és az árukínálatán egyaránt. Érdemes volt kilátogatni, nézelődni, pénzt költeni.

Piaci körképünk élére kívánkozik, hogy a fehérrépa ára drasztikusan csökkent, már 500 forintért is látni lehetett, de átlagban ezer forint körül volt az ára. (Hol van már a horrorisztikus 2500 forint?)

Uborkából továbbra is nagy a kínálat, és némileg itt is csökkentek az árak, négyszáz forint körül mozog kilója. Szilva hegyekben áll, de nagy a kínálat szőlőből és őszibarackból is. Az árak a szilvát leszámítva igen eltérőek, a szőlő 250 forinttól 750 forintig volt kapható. A szilva két-háromszáz forint között mozgott, az őszibarackot 500 és 700 forint között kínálták.

Paradicsom és paprika is szinte minden standnál kapható (300-500 forint/kilo­gramm). Megjelent a felfűzni vagy savanyítani való cseresznyepaprika, igaz, borsos árral, 900 forint alatt kilójához nem tudtunk volna hozzájutni. Az egzotikusnak számító csili paprika és a jalapeno is ott volt a standokon, de sok köszönet nem volt benne, hogy stílszerűek legyünk, igen csípős az áruk. A jalapenóból 2000 forintért kapni egy kilót, a csiliből pedig 4000 forintért.

A piacon is érződik, hogy a tökfesztiválok idejét éljük: gyönyörű dísztököket vásárolhattunk – különböző nagyságúak –, kilóját vagy darabját mindössze 200 forintért.

A szokottnál jóval több volt a vágott virág, talán a szeptember 12-i „nemzetközi” Mária-napnak köszönhetően, amit valószínűleg sok helyen a hét végén ünnepelnek meg a családok, a baráti társaságok.