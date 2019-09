Az Alkotás utca megújult épületében gyógyítanak

A nyár végén kezdődött el az Alkotás utca 7. szám alatti orvosi rendelő felújítása. Az immár modern, korszerű helyiségben újra folyik a beteg­ellátás.

Tegnap délelőtt Cserna Gábor, Dunaújváros MJV polgármestere, Sztankovics László, a 8. körzet önkormányzati képviselője és dr. László Borbála, a humán szolgáltatási osztály vezetője tekintette meg az újra üzemelő rendelőt.

Sztankovics László elmondta, az épületre már nagyon ráfért a fejlesztés. Az átadás óta folyamatosak a pozitív visszajelzések a felújítás kapcsán, mind a betegek, mind a szakemberek részéről. Hozzátette, egyelőre még csak felnőtt-szakrendelés folyik az épületben, de hamarosan két gyermekorvos és egy fogorvos praxisát is áthelyezik az Alkotás utca 7-be. A képviselőtől megtudtuk azt is, hogy tervben van az Alkotás utca járdáinak felújítása is, ez előre láthatólag a jövő év elején történik meg.

A polgármester ismertette, milyen fejlesztések történtek a két hónap alatt. Korszerűsítették az épületgépészetet, kicserélték a nyilászárókat, felújították a mosdót, újra burkolták a helyiségeket és lefestették a falakat is. Minden az EU szabványoknak megfelelően működik, a városrész lakói végre, hosszú évek után megfelelő körülmények között üzemelő rendelőkhöz juthatnak.

Dr. Király Mariann felnőtt-háziorvos szerint tiszta, szép és élhető a rendelő. Ő már itt várja a betegeit, akik szintén örömmel fogadták az új környezetet.

Dr. Király Mariann mellé érkezik még dr. Tükör Gyula és dr. Varsányi Mária gyermekorvos, valamint dr. Székely Krisztina fogorvos is.

László Borbála elmondta, a fogorvosi rendelő kapcsán a közbeszerzési eljárás elindult, októberben megérkeznek a bútorok, novemberben a kezelőegység és minden bizonnyal decemberben már ezen a helyszínen vehetik igénybe a fogorvosi ellátást a 15-ös körzethez tartozó betegek.