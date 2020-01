Átadták a kívül-belül megújult orvosi rendelőt

Csütörtökön ünnepélyes keretek között adták át a közel húszmillió forintból felújított orvosi rendelőt.

Az átadási ceremónián Molnár Tibor polgármester elmondta, hogy a 2002-ben épült rendelőt közel húszmillió forintból korszerűsítették. A felújításra a forrást a Magyar Falu Program keretében nyert pályázat biztosította az önkormányzatnak. A kivitelezést a helyi Bóna Hause Kft. végezte, amely, mint megtudtuk, jóval a kötelező feladatok elvégzésén fe­lül teljesítette a projektet. A polgármester elmondta, hogy az elkészült rendelőt látva joggal lehet büszke minden helybéli, hiszen a térség legszebb ilyen intézményét varázsolták a kivitelezők a településre.

Dr. Sasvári Ildikó járási tiszti főorvos rövid köszöntőjében kiemelte, hogy öröm ilyen eseményre érkezni, és megtisztelő feladatnak tartja, hogy az átadásnál jelen lehet. Hangsúlyozta, hogy a felújított rendelőre büszkék lehetnek az itt élők, hiszen a kor követelményeinek mindenben megfelel: akadálymentesített, energiatakarékos üzemeltetésű és minden előírásnak és elvárásnak megfelelő intézmény lett az orvosi rendelő.

Dr. Győri Erzsébet felnőtt háziorvos is örömét fejezte ki, és megköszönte az önkormányzatnak, hogy pályázott erre a felújításra, és a forrásból meg is valósította azt. Mint mondta, a legfontosabb az egészség, így arra kért mindenkit, hogy ne csak akkor jöjjenek el az orvosi rendelőbe, ha már akut problémával küzdenek, hanem járjanak el a szűrővizsgálatokra is.

A megnyitóbeszédek után következett a nemzeti színű szalag átvágása, amellyel hivatalosan is átadták a felújított orvosi rendelőt. Ezután rövid bejárás következett, amelynek során kérdésünkre Molnár Tibor polgármester elmondta, hogy a tavaly novemberben kezdődött rekonstrukció során az épület teljes külső szigetelést kapott, beleértve a mennyezeti szigetelést is. Teljes mértékben korszerűsítették a fűtésrendszert, megtörtént a villamos hálózat felújítása is. A burkolatokat mindenhol kicserélték, új bútorzatot kapott a belső tér, klimatizálták a várótermet és kialakították a mentőautó számára a bejárót is, és a követelményeknek megfelelően biztosították az épület akadálymentesítését is. A polgármester kiemelte, hogy ez a felújítás szerves részét képezi annak a törekvésnek, amely arra irányul, hogy a település többi egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményét is felújítsák.