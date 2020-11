Aranyos történet: kijárási engedélyt kért a mikulásnak egy kisfiú a miniszterelnöktől

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milano, 2020.11.07. – 242. nap

Ma van a második lock down második napja, és csak annyit tudunk hogy legalább december 3-ig fog tartani. Rosszabb mint az előző, hiszen tavasszal úgy képzeltük, nem fordulhat elő velünk mégegyszer, most pedig itthon ülünk, és nem látunk a szabadulásunkra nézve semmi garanciát.

Próbálok ritmust adni a napjaimnak hogy ne csak sodródjak, de még étvágyam sincs ahhoz, hogy időben felkeljek reggelizni. A reggelizés mindig is alibi volt számomra, hogy a kávézóban ülhessek, és figyelhessem az embereket. Úgy tervezem, hétfőtől betáblázom a napjaimat, és próbálom minél hasznosabban eltölteni az elkövetkező három hetet, ha már úgysem mehetek sehova. Ha egyszer visszatér minden a megszokott kerékvágásba, hónapokig csak vakációzni fogok.

A 465 lakosú Ottone (Piacenza) település polgármestere úgy döntött, hogy vasbeton fallal zárja le a vörös zónából szökni kívánók előtt a településre vezető utakat, és csak egy utat hagy nyitva, ahol videó kamera ellenőrzi az érkezőket. Módszere csöppet sem legális, de hivatkozása szerint a falu lakosainak többsége idős, és így a legegyszerűbb megvédeni egészségüket azoktól, akik a vörös zónából érkeznek hogy elfoglalják nyaralóikat.

Közeledik a Karácsony, és a kicsik egyre jobban várják a Mikulást. A hagyomány szerint az olasz gyerekek langyos tejjel és keksszel várnak rá, de idén többekben felmerült hogy ki kellene készíteni számára a kézfertőtlenítőt is.

Az 5 éves Tommaso levelet írt Giuseppe Conte miniszterelnöknek, és arra kérte, állítson ki a Mikulás számára egy különleges engedélyt, hogy szabadon mozoghasson éjszaka a kijárási tilalom óráiban is.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 532536, az elmúlt huszonnégy órában 39811 az új fertőzött, közülük 11489 (28,86%) Lombardia régióban van.

25109-en (+1104 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 2634 (+119) beteget az intenzív osztályon kezelnek (lélegeztetés), és 504793-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 328891-en gyógyultak, közülük ma 5966-an.

Az elhalálozottak száma 41063, közülük a mai napon 425-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 902490.

A fertözöttek száma 4,6%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 231673 teszt által 39811 fertőzöttet azonosítottak. A járvány gyorsulása az elmúlt hetek tesztarányán keresztül könnyen követhető:

nov. 07. 17,18% 231673 teszttel +39811,

nov. 06. 16,14% 234245 teszttel +37809,

nov. 05. 15,69% 219884 teszttel +34505,

nov. 04. 14,42% 211831 teszttel +30550,

nov. 03. 15,49% 182287 teszttel +28244,

nov. 02. 16,39% 135731 teszttel +22253,

nov. 01. 16,30% 183457 teszttel +29907,

okt. 31. 14,77% 215886 teszttel +31758,

okt. 30. 14,45% 215085 teszttel +31084,

okt. 29. 13,32% 201452 teszttel +26831,

okt. 28. 12,31% 198952 teszttel +24491,

okt. 27. 12,61% 174398 teszttel +21994,

okt. 26. 12,56% 198952 teszttel +24991,

okt. 25. 12,61% 174398 teszttel +21994,

okt. 24. 13,64% 124686 teszttel +17012,

okt. 25. 13,14% 161880 teszttel +21273,

okt. 24. 11,06% 177669 teszttel +19644,

okt. 23. 10,52% 182032 teszttel +19144,

okt. 22. 9,44% 170392 teszttel +16079,

okt. 21. 8,55% 177848 teszttel +15199,

okt. 20. 7,36% 147737 teszttel +10874,

okt. 19. 9,45% 98862 teszttel +9338,

okt. 18. 7,99% 146541 teszttel +11705,

okt. 17. 6,59% 165837 teszttel +10925,

okt. 16. 6,66% 150377 teszttel +10010,

okt. 15. 5,40% 162932 teszttel +8804,

okt. 14. 4,82% 152196 teszttel +7332,

okt. 13. 5,24% 112544 teszttel +5901,

okt. 12. 5,41% 85442 tesztettel +4619,

okt. 11. 5,21% 104658 teszttel +5456,

okt. 10. 4,30% 133084 teszttel +5724,

okt. 09. 4,15% 129471 teszttel +5372,

okt. 08. 3,48% 128098 teszttel +4458,

okt. 07. 2,94% 125314 teszttel +3678,

okt. 06. 2,68% 99742 teszttel + 2677.

Az országos tesztarány 17,18% (minden 100 tesztből 17 pozitív), Lombardia tesztaránya 24,92 % (100 tesztből 25 pozitív).

Giuseppe Conte miniszterelnök célzást tett arra, ha nem lesz sikeres az együttműködés a különböző zónák szabályainak betartásában, akkor csak az országos lock down lehetősége marad.

Kacziba Andi