A tanévkezdési mise – egyházi nevén a Veni Sancte – után

A címben idézett elnevezés az egyházmegyei intézményekben a tanévkezdő szentmisét illeti.

A Nagykarácsonyi Szent Miklós Általános Iskola püspöki biztosa Kristofory Valter érd. esperes, püspöki tanácsos. Vele az új beosztásában szerzett szeptemberi tapasztalatairól beszélgettünk.

– A kívülállók úgy érezhetik, hogy ön egy különleges pozíciót tölt be ebben az iskolában.

– Pedig semmi különlegesség sincs benne. Az iskola biztosaként, az egyházmegyének és a püspök úrnak vagyok a delegáltja. Fontos, hogy ott legyek a mindennapjaikban, a pedagógusok és a gyermekek is lássák, hogy a része vagyok az iskolának, és ha kérdésük van felém, azt feltehessék. Az első évben ennyit tűztem ki a feladatomul. Semmi extrát nem akarok rájuk erőltetni. Hétfőn és csütörtökön ott vagyok az iskolában, de többi időben is folyamatos a kapcsolatunk.

– Ön miben segíthet?

– Nagyon sokszor felmerülnek a gyermekeket érintő etikai kérdések. Ezekre az egyháznak mindig van válasza. A folyosóra rendre kirakunk egy jelmondatot, amit általában a Szentírásból idézünk. A múlt heti a „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”. Amíg ez nem teljesül közöttük, addig nem léphetünk tovább. Az által, hogy itt vagyok, a Jóistent közvetítem. A szünetben megkérdezem a gyerekeket, hogy a következő órán mi lesz a feladat. Amikor mondjuk egy matekdolgozat, akkor sok sikert kívánok, fog az menni! Drukkolok, mert az nekem se volt könnyű. Amennyiben egy lelki töltésre, felkészítésre van valakinek szüksége, ott vagyok, és megteszem, amit tudok, de senkire sem erőltetem rá magamat.

– Van kulcsa a gyerekekhez?

– Nekem biztos, hogy nincs. Azt ki kell imádkoznom belőlük. Jó lenne egy kis csönd. Ezért kiváló a nagykarácsonyi iskola udvara, mert az gyakorlatilag a természet előszobája. A kilépő gyerekek rögtön gólyafészket és mindenféle madarakat láthatnak. Hallhatják az éneküket, amiből indulva mi is elkezdhetjük a magunkét, ami lelkünknek is nagyon jó.

– Elindultak, vagy már a kitűzött úton járnak?

– Szerény vagyok, ezért azt mondom, hogy szeptember elsején elindultunk egy úton. Pedagógiai szakmai feladatokba nem akarok beleszólni, hiszen én a lelkipásztor vagyok. Az intézmény fenntartója azt kéri az iskola vezetésétől, hogy a gyerekek becsületes, jó állampolgárok legyenek, a tananyagban pedig egyre jobban haladjanak előre. Ezt időközönként semleges személyek felmérik, és ha nem olyan a fejlődés, mint kellene, akkor azt a tanárokon fogják számon kérni.

– Kedvére való ennyi gyerekkel bajlódni?

– Ez egy kis létszámú iskola, ami nagyon jó lehetőséget kínál arra, hogy személyes kontaktusban legyünk minden diákkal, és a tanárokkal egyaránt. Egy kiváltság a számomra, hogy itt egy nyolcvan körüli létszámmal végezhetem a feladatomat.

A nagykarácsonyi általános iskola jelene gondokkal terhelt volt, a jövője bizonytalanná vált. A kiutat, a fenntartását, a diákok szülei döntése nyomán a jövőben a Székesfehérvári Egyházmegye biztosítja. Szeptember 1-től, Szent Miklós Általános Iskolaként végzik a munkájukat. Orbán Istvánnéval, az iskola igazgatójával az első hetek tapasztalatairól beszélgettünk.

– Ez a folyamat körülbelül az elmúlt tanév közepén indult el. A település lakói és a gyerekek szülei pozitívan álltak a változáshoz, ami mindenképpen az iskola fennmaradását jelentette. Korábban az a veszély fenyegetett, hogy a kis létszám miatt a felső tagozatot elköltöztetik. Ennek az lett volna a következménye, hogy az alsó tagozatos testvéreiket pedig a szüleik vitték volna utánuk. Legkésőbb két év múlva megszűnt volna az intézmény.

– Megkellett-e változniuk az új fenntartó miatt?

– Egyáltalán nem. A Székesfehérvári Egyházmegye magas színvonalú oktatást és nevelést, valamint a gyerekek tehetségének felismerését és kibontakoztatását várja el tőlünk. Ebből akkor lesz egy igazán katolikus iskola, amikor a mostani elsősökből, végzősök lesznek. Akkor mondhatjuk el, hogy minden tanulónk katolikus hitben nevelkedett. Az iskola lelki vezetője és püspöki biztosa, Kristofory Valter érd. esperes, püspöki tanácsos. Folyamatosan tartjuk egymással a kapcsolatot, és hatékonyan tudunk együttműködni.

– Előtérbe került-e a hitoktatás?

– Az első évfolyamosok már csak hitoktatásra jelentkezhettek, a többiek közül, akik eddig etikára, erkölcstanra jártak, ezután is azt választják maguknak. A Márton-napi megemlékezésünket már tavaly is a templomban tartottuk. A tanév során kötelező módon, három alkalommal kell a templomi szentmisén részt vennünk. Ezek a Veni Sancte a tanévnyitó, majd a záró, és a névadónk: Szent Miklós napján tartott ünnepélyt követőkön. A külsőségekre jellemzően minden tanteremben kihelyeztünk egy feszületet.

– Megfelelőnek találják ezt az új oktatási rendszert?

– Teljes mértékben. Hála Istennek mostantól van arra lehetőségünk, hogy ha egy tanuló nem az értékrendünknek megfelelően viselkedik, azt nem vagyunk kötelesek magunknál tartani. Az egész tantestülettel együtt igyekezni fogunk megfelelni az új elvárásoknak.