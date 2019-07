A közösségi összefogás növelésére használják fel

Február végén hirdette meg a kormány a Magyar Falu Program keretében az első két pályázati felhívást, amely közösségi terek fejlesztésére és helyi identitástudat erősítésére adott lehetőséget a kistelepülések önkormányzatai, valamint az egyházközösségek számára.

Térségünkben Daruszentmiklós, Előszállás, Nagyvenyim és Iváncsa érintett. Az egyházi vonatkozásban pedig a dunaújvárosi görögkatolikusok Nagykarácsonyban hasznosíthatnak 6,2 millió forintot közösségi terek fejlesztésére, Perkátán pedig a római katolikus közösség nyert 20 millió forint támogatást.

Daruszentmiklóson már most is nagyon aktív a közösségi élet, népszerűek a helyben megrendezett programok, a lakók szívesen vesznek részt az eseményeken. Az önkormányzat által elnyert 7,8 millió forintból egy kulturális munkatársat tudnak majd foglalkoztatni, az ő bérköltségét finanszírozzák belőle, tájékoztatta lapunkat Rauf Norbert, a község polgármestere. Hozzátette: ez az elnyert támogatás nagy segítség a településnek, az önkormányzatnak, hiszen a kulturális feladatoknak csak nagyon kicsi részét tudják fedezni az állami normatívából, miközben előírás, hogy legalább egy középfokú végzettségű dolgozója legyen a településnek ezen a szakterületen.

Előszállás önkormányzata szintén a nyertesek között van; sikeres pályázatnak köszönhetően a község 15 millió forintot költhet a közösségi összefogás fejlesztésére.

Iváncsa több pályázatot is benyújtott a Magyar Falu Program keretében, és ebben a közelmúltban elbírált körben 11,9 millió forintot nyert. Molnár Tibor polgármestertől tudjuk, hogy a faluházuk felső terének modernizálását szolgálja majd ez a forrás. A közösségi élet e színterének külső, épületenergetikai felújítása nemrég készült el TOP-forrásból, a belső terek korszerűsítését saját forrásból nem tudták megoldani. Most viszont lehetőségük lesz a földszinti és az emeleti helyiségek burkolat- és beltéri nyílászáróinak cseréjére, a vizesblokkok felújítására.

Nagyvenyim mindhárom lehetséges modulban igényelt támogatást, ezáltal jelentős összeget, közel 22,5 millió forintot nyert a közösségi összefogás növelésére, mondta el a község polgármestere, Vargáné Kaiser Katalin. A tervezett épületfejlesztési munkák azt szolgálják, hogy a könyvtár és az új szociális szolgáltató tömb a lehető legkomfortosabb legyen: biztosítják a könyvtár napelemes villamosáram-ellátását és mindként épületrész fűtés-korszerűsítését, klimatizálását, a munkafelületek megvilágításának korszerűsítését. Programok tekintetében 25 éves jubileumokat ünnepelnek (hármat is) az idei falunapon, augusztus elején. E nagy rendezvényhez eszközfejlesztését is biztosítja a most elnyert támogatás egy része. Továbbá egy kulturális munkatárs egyéves bérét is finanszírozni tudják belőle. Tehát jó célt szolgál Nagyvenyimen is a Magyar Falu Program.