A faluban több bolt vállal házhoz szállítást is

A nagyközség önkormányzata is igazodott a Magyarország Kormánya által a COVID-19 vírus miatt hirdetett vészhelyzet intézkedéseihez.

Március 16-a óta a településen szigorodtak az egészségügyi ellátás igénybevételének szabályai: egyszerre egy személy tartózkodhat a rendelőben, kézfertőtlenítőt helyeztek el a bejáratnál, az idős és elesett állapotú betegeket soron kívül látja el a település háziorvosa, dr. Kormos Zoltán és kollektívája. A fogorvosi ellátás is szigorodott, bizonytalan ideig tanácsadást végez dr. Török Katalin fogorvos. A védőnői szolgálat konzultációi elmaradnak, a kismamák, kisgyermekes szülők telefonon és interneten tudnak egyeztetni Bogóné Plasek Krisztina és Kanászné Illés Eszter védőnővel. A gyógyszertár helyiségében is egy személy tartózkodhat csak a nyitvatartási időben, s dr. Békefi Géza gyógyszerész kézfertőtlenítőt is készít a hiánycikk pótlása érdekében.

A szociális központ dolgozói hordják az ebédet, és szájmaszkot is varrnak

Perkáta közintézményeinek ügyfélfogadási rendje is megváltozott. A polgármesteri hivatalban telefonon, illetve e-mailen tudnak ügyet intézni. Az óvoda az ország többi intézményéhez hasonlatosan gyermekfelügyeletet lát el. Zárva tart a József Attila Nagyközségi Könyvtár és a művelődési ház is. A könyvtárban a kölcsönzési határ­időket meghosszabbították, késedelmi díjat nem fognak felszámítani erre az időszakra. A művelődési ház és könyvtár látogatásának szüneteltetése alatt a munkatársak továbbra is végzik a munkájukat. Nem fogad látogatókat a Győry-kastély sem. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola is bezárta kapuit, a pedagógusok átálltak a digitális oktatásra.

A szociális központ pedig elektronikus ügyintézésre állt át, valamint az idősek napi ebédjét is a központ dolgozói viszik házhoz – 110 lakó számára biztosítanak így ebédet. Az intézményekben dolgozók más feladatköröket is ellátnak jelen helyzetben: az önkormányzat felkérésére szájmaszkokat készítenek, ezek közül nagyjából 500 darabot már ki is osztottak, valamint a 70 év felettieket felkeresték, egyeztettek a kapcsolattartóikról, és szájmaszkot vittek nekik is, és rajtuk kívül az egészségügyi, szociális és rendvédelmi dolgozóknak is biztosítottak szájmaszkokat.

A településen a boltosok, vendéglátó szolgáltatást folytató vállalkozások is betartják az előírásokat, több élelmiszerbolt pedig házhoz szállítással igyekszik segíteni az időseket.

Somogyi Balázs polgármester több intézkedést is hozott. A perkátai polgárvédelmi rendszer egészségügyi egység közegészégügyi és járványügyi őrsét, valamint a logisztikai egység ellátási őrsét új, önkéntes tagokkal bővítik ki. – A mostani járványhelyzetben az önkormányzat legfontosabb feladata, hogy ellássa az idős állampolgárait, akik leginkább veszélyben vannak. Két hete segítjük a 70 éven felülieket a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, csekk­feladásban. Elsőre 20, majd most már körülbelül 100 fő kért segítséget. Hétfőtől, március 30-tól az önkormányzati intézkedésekkel össz­hangban a munkatársak a 65–70 éves korosztályt is végigjárják – nagyjából 200 lakó –, maszkokat adnak nekik, és felajánlják az ellátásban való segítséget – nyilatkozik Somogyi Balázs a közösségi oldalán.

Az önkormányzat mellett számos civil személy is felajánlást tett a helyzet segítése érdekében. Volt, aki fertőtlenítőszert vásárolt, készített, mások maszkokat, vagy az azok elkészítéséhez szükséges alapanyagokat ajánlották fel.

A 2020. március 28-án kiadott kijárási korlátozásokat is közzé tette az önkormányzat, így igyekezve hozzájárulni a járvány megfékezéséhez.