A defibrillátor nem ment életet, kell egy segítő is

Frissítik Dunaújváros defibrillátor-térképét, és ehhez június 30-ig várják azok jelentkezését, akik rendelkeznek ilyen készülékkel. Az erről szóló sajtótájékoztatón néhány fontos mondat másról is elhangzott.

Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány elnöke elmondta, a defibrillátor-térképnél is fontosabb, hogy legyenek olyanok, akik használni tudják, akarják. Egy mobiltelefonos alkalmazásra hívta fel a figyelmet, ezt az applikációt népszerűsítik. A SzívCity lényegében egy virtuális közösség, amely összegyűjti azokat, akik képesek az újraélesztést megkezdeni, és vállalják, hogy riasztására a bajbajutott segítségére sietnek. Nekik csak regisztrálni kell a SzívCity felületén, és onnantól, ha a közelükben szívleállásos esethez riasztják a mentőket, őket is értesítik. Az applikáció az elsősegélynyújtót gyorsan a helyszínre navigálja, hogy minél hamarabb meg tudják kezdeni az életmentő beavatkozást, a mentő megérkezéséig is esélyt adhat a betegnek a túlélésre. Feth Katalin, a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Területi Szervezetének vezetője elmondta, egyik legfontosabb tevékenységük az elsősegélynyújtás oktatása, ezért kötelességüknek érzik, hogy ők is csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez. Mint mondta, a „kezeik közül” hetente ötven-száz gyermek kerül ki, akik tudnak újraéleszteni, hiszen minden oktatáson megmutatják nekik a defibrillátor használatát is. Amikor 2016-ban a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség két defibrillátort vásárolt a város intézményeinek, akkor ők végezték el azoknak az oktatását, akik ezeket várhatóan kezelni fogják.

Feth Katalin elmondta, a Magyra Vöröskeresztnek jelen pillanatban is fut a Hősképző elnevezésű programja, és mindenkit ingyen oktatnak a defibrillátor helyes kezelésére, aki csak jelentkezik náluk.

Kiss Miklós, a dunaújvárosi mentőállomás vezetője elmondta, a defibrillátor igazából akkor ér valamit, ha van valaki, aki időben megkezdi az újraélesztést, aki akar segíteni. Ha az elsősegélynyújtó nem kezdi meg az újraélesztést, akkor a mentőknek nulla esélyük van a sikeres újraélesztésre, ugyanis túl sok idő telik el a kiérkezésükig, bármennyire gyorsak is. Ha négy percig nem kezdik el a mellkaspumpálást, akkor súlyos agykárosodás következik be. A nemzetközi szakirodalom szerint az azonnal megkezdett újraélesztéssel és egy gyorsan megérkező defibrillátorral az újraélesztések akár 60 százaléka sikeres lehetne. Köszönetet mondott a szervezőknek a segítségért.