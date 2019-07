A búza miatt nem lesz gond

Nyáron talán a legfontosabb mezőgazdasági tevékenység az aratás. Ha Péter és Pál napja eljön, akkor kezdődnie kell az aratásnak, ekkor már tudhatjuk, mennyi és milyen minőségű kenyérre számíthatunk. Ennek apropóján kerestük meg Márkli Jánost, a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezető igazgatóját, aki megnyugtatott minket, igaz, hogy csúcstermésre nem számíthatnak, de hiány sem lesz búzából, kerül majd minden asztalra kenyér.

A tél csapadékmentes volt, összesen hetvennégy milliméter csapadékot mérhettünk. Ez az őszi kalászosoknak nem tett jót, nem bokrosodtak, nem fejlődtek. A májusi csapadékos időszak pedig már későn jött. A búza károsodott a legjobban – hallhattuk a szinte már „kötelezettnek gondolt és megszokott mezőgazdász-panaszkodást”. De azután a szakember megnyugtatott minket, nem annyira rossz a helyzet, sőt…

– Tudtuk, hogy rekordtermés nem lesz az idén, de lombtrágyázással, a kártevők elleni védekezéssel sikerült sokat javítani a helyzeten. Péter–Pálkor el tudtuk kezdeni az aratást, az árpa végül is nem okozott csalódást, a repce termése közepes volt. A legtöbb gondunk a búzával van, olyan picik, harminc-negyven centisek, egy méter helyett, hogy nem is báláztuk. A búzát most minősítik, nem kimagasló, de az Európai Unió elvárásainak megfelel. A nagy baj az, hogy hektáronként 5,2 tonna termett 6,5 helyet.

– Mekkora problémát okoz ez önöknek?

– A cégünk több lábon áll, mi felvásárlók is vagyunk, több mint a kétszeresét vásároljuk annak, mint amennyit termelünk. Ez egy kicsit kockázatos, hiszen ahány termelő, annyi féle minőségű a búza, szemenként meg nem rostálhatjuk, hiszen az lehetetlenség. Tízezer tonna tároló kapacitásunk van.

– Tehát nem kell attól félni, hogy gond lehet a kenyérellátással, attól, hogy esetleg megemelkedik a kenyér ára?

– A búza miatt biztos, hogy nem, de a kenyér előállításának még rengeteg más költsége van, ahhoz én nem tudok hozzászólni. Panaszkodni nem szeretnék, persze az ember mindig jobbat szeretne. Ott vagyunk a nemzetközi piacon is, Olaszországba például a híres tésztagyárnak, Barillának mi szállítunk, de még Szaúd-Arábiába is eljutott az árpánk.

A Pentele Zrt.-nél persze most sem dőlhetnek hátra, még legalább egy hétig tart az aratás, és már végzik a talaj­előkészítést az őszi vetésnek.

Az olasz tésztát is a penteleiek „készítik”

Exportra is jut a magyar gabonából

Néhány tavalyi adat „búza­frontról”. Egy évvel ezelőtt 950 ezer hektárról 4,84 millió tonnát arattak le. Az országos termésátlag hektáronként 5093 kilogramm volt. A termésmennyiség 7,5 százalékkal maradt el az előző évitől. Ugyanakkor kedvező volt a termelők számára, hogy magasak voltak az exportárak, amelyek ellensúlyozzák a terméskiesést, több mint kétmillió tonnát exportálhatott Magyarország. A mostani előrejelzések szerint 2018-hoz hasonlóan az idén is ötmillió tonna búzatermés várható hazánkban: ezzel nem csak Magyarország ellátása biztosított, de exportra is bőven jut a magyar gabonából.

Az előzetes becslések szerint az időjárási viszontagságok ellenére a nyári aratású szántóföldi növényekből mintegy 1,7 millió hektárról összesen nyolcmillió tonna termés betakarítása várható. A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint az idei év első négy hónapjában 478 millió euróra nőtt a gabonaexportból származó külkereskedelmi többlete az országnak.