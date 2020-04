A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára a közösségi oldalán, Szima Viktória segédlevéltáros írásaként, egy posztban emlékezett meg a holokauszt magyarországi áldozatairól, amelyet az alábbiakban betűhíven közlünk:

Április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja, 76 éve állították fel hazánk területén az első gettókat és gyűjtőtáborokat. Az Országgyűlés döntése alapján 2001 óta minden évben ezen a napon megemlékezünk a csaknem hatszázezer magyar, többségében izraelita vallása miatt üldözött és meggyilkolt áldozatról.

A holokausztnak (görög eredetű szó, eredetileg Istennek ajánlott „teljesen elégő tűzáldozatot” értettek alatta) mintegy kétszázezer roma, valamint számtalan homoszexuális identitású, illetve testi- és szellemi fogyatékkal élő személy is áldozata lett. A vidéki zsidó közösségek szinte teljesen megsemmisültek.

Rövid összefoglalás a Fejér megyei zsidóság történetéről

A megyében először 1736-ban írták össze az izraelita vallású lakosokat. Az összeírásokat 10 évente készítették el, egészen 1848-ig. 1736-ban 33 zsidó család (170 fő) élt a megyében, ekkor még csak a falvakban telepedhettek le, városokban nem élhettek. Az összeírásokból azt is megtudhatjuk, hogy honnan érkeztek Fejér megyébe. Többségük Cseh- és Morvaországból (ma szintén Csehország) jött, például Mórra került Altham gróf uradalmából 3 család, Lichtenstein herceg birtokáról pedig 8 család. Létszámuk a több mint 100 év alatt megsokszorozódott: 1848-ban már 3857 izraelita élt a megyében. A megyei zsinagógák és zsidó közösségek listáját a bejegyzéshez csatolt táblázatban megtekinthetik.

Székesfehérvár középkori zsidó lakossága a török hódoltság kezdetén,1544-ben még fellelhető volt, ekkor 101 üzletből kettőt birtokoltak. A Zsidó utca, Zsidó-negyed elnevezés is a jelenlétüket igazolja. A XVII. századból sajnos nincsenek adataink. Az 1703. évi kiváltságlevél szerint Székesfehérvárra csak katolikusok telepedhettek le, izraelita és protestáns vallásúakat nem fogadott be a város. Az első zsidó, aki helypénz ellenében vásári sátrát felállíthatta a városban Salamon Márkus palotai kereskedő volt 1765-ben.

Székesfehérvár első izraelita vallású lakói Lovasberényből települtek be. 1836-ban több lovasberényi zsidó kereskedő kért letelepedési engedélyt, de csak két család kapta meg. 1842. december 2-án ismerte el hivatalosan a városi tanács a székesfehérvári izraelita hitközséget. Fehérvár zsidó közössége folyamatosan gyarapodott: 1856-ban 650,1870-ben 1330, 1910-ben 3024 főt számlált. A zsidó családok többsége a belvárosban lakott: itt üzemeltek a kereskedéseik és a műhelyeik is. Legtöbben gabonakereskedők voltak, de dohányárust, ötvösmestert, szeszfőzőt és vaskereskedőt is találhatunk közöttük.

1941-ben Székesfehérvár 47 968 lakosa közül 2075 vallotta magát izraelitának, a megyében további 2241 zsidó élt. 1944 májusának elején 2064 főt számlált a fehérvári zsidó közösség.

A magyar zsidóság deportálására kidolgozott tervben az országot hat zónára osztották fel: Fejér megye, illetve Székesfehérvár a III. zónába, azon belül a II. és a VII. csendőrkerületbe tartozott. A zsidók gettóházakba szállítása a területileg illetékes csendőrség és a magyar királyi rendőrség feladata volt. A Fejér megyei zsidóságot 1944. május 16–20. között a megye nyolc településére gyűjtötték össze. A fehérvári izraelitákat pedig május 22–31. között költöztették át otthonaikból a „csillagos házakba”. Székesfehérváron az alábbi utcákban jelöltek ki gettóházakat: Basa utca, Fenyvestelep (Ybl Miklós utca), Ferenc József tér (ma Szent István tér), Horthy Miklós tér (a mai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a III. Béla király tér közötti terület), Jókai utca, Kígyó utca, Lövölde utca, Ősz utca, Sütő utca, Palotai út, Távírda utca, Vilmos császár tér (Zichy-liget és a Ligetsor között).

1944. június 6-án elhurcolták az embereket a gettóházakból a város peremére, a vasútállomás melletti Szabó-téglagyári gyűjtőtáborba. Ide kerültek többek között Bicske, Dunapentele, Érd, Mór, Seregélyes izraelita vallású lakosai, összesen 1675 fő. A téglagyárban 1944. június 10-e és 13-a között nem volt semmilyen élelmezés és többen öngyilkosságot követtek el. Székesfehérvárról 1944. június 14-én indultak a (marha)vagonok az auschwitz–birkenaui koncentrációs táborba. 2 kg kenyeret, illetve 0,25 kg margarint kaptak fejenként, a több mint 500 kilométeres útra. A hitközségi feljegyzések 2866 személy elszállítását rögzítették, közülük 1850 fő fehérvári lakos volt.

Huszonhat személyre más sors várt: őket a Budapesti Zsidó Segély és Mentőbizottság az SS-szel folytatott tárgyalások eredményeként a Columbus utcai táborba szállították Budapestre. Június 23-án a vegyes házasságban élő izraelitákat és gyermekeiket (a létszámuk ismeretlen) a székesfehérvári magyar királyi állami méntelepen (ma Deák Ferenc utca) gyűjtötték össze. A főként kikeresztelkedett nőkből és leánygyermekekből álló csoportot később Kecskemétre szállították. További útjuk a halálgyárba vezetett, ahogyan a 26 mentesített személyé is.

1946-ra 289-en maradtak az 1941-ben még 2075 tagot számláló székesfehérvári hitközségből. A XI. Izraelita Községkerület (Fejér, illetve Veszprém megye tartozott ide) rabbikara egyetlen kivétellel mártírhalált halt. A fehérvári zsinagógák helyzete is megpecsételődött. Az 1864-ben átadott (Gazda Anikó kutatásai szerint 1862) neológ zsinagógát és a mai Piac téren álló, 1870-ben épült ortodox imaházat 1944 őszén egyaránt súlyos bombatalálat érte. A budapesti Dohány utcai zsinagóga mintájára készült neológ zsinagógát 1949-ben bontották el teljesen. Az épület helyén ma a Rákóczi utcában emléktábla áll. Az ortodox imaház helyén ma a Duna Takarékszövetkezet székháza működik. A homlokzaton még felfedezhetőek az egykori zsinagógát idéző díszítőelemek, mint például az ablakokat keretező oszlopok.

Ha tovább olvasnának a témában, akkor ajánljuk intézményünk online elérhető kiadványát: A zsidók Fejér megyében. Fejér Megyei Levéltár Közleményei 4. https://library.hungaricana.hu/en/view/FEJM_Lk_04_1688/

A képek forrása: Braham, Randolph L. (2010): A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája, II. kötet. Park Könyvkiadó, Budapest, 438-455. p., http://fejer.zsidomult.hu/ és a levéltár gyűjteménye

