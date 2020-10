Hétvégi időjárás Dunaújvárosban és környékén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján ilyen időre számíthatunk a hétvégén:

Szombat

A nap nagyobb részében fátyolfelhős időre számíthatunk szűrt napsütéssel. A délután második felétől nyugaton erőteljesebb felhősödés várható. Késő délutántól nyugaton, késő estétől a Dunántúlon egyre többfelé előfordul záporeső, zivatar. A déli, délkeleti szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű, északkeleten az alacsonyabb, délen a magasabb értékekkel.

Vasárnap

Éjjel keleten is beborul az ég, majd napközben nyugat felől csökken a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, ugyanakkor keleten, északkeleten maradhatnak erősen felhős területek is. Éjszaka, reggel még többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd a csapadékzóna keletebbre tolódik. Délután a Tiszántúlon még szórványosan előfordul záporeső, zivatar, másutt csak elvétve valószínű zápor. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon, illetve északkeleten helyenként viharos közeli lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul, délkeleten a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.