Hétvégi időjárás Dunaújvárosban és környékén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján ilyen időre számíthatunk a hétvégén:

Szombat:

Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható rövidebb napos periódusokkal, majd a késő délutáni, esti óráktól nyugaton határozottabban csökkenni kezd a felhőzet. Még napközben is sokfelé számítani kell esőre, záporra, zivatarra. Nagy területen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Estétől egyre inkább keleten eshet. Az északi, északnyugati szél főként a Dunántúlon több helyütt megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között várható, a tartósabban csapadékos részeken lesz a hűvösebb idő.

Vasárnap:

Keleten is felszakadozik a felhőzet, általában több-kevesebb napsütés várható gomolyfelhőkkel, majd késő délutántól nyugat felől ismét vastagabb felhőzet érkezik. Főleg a Dunától keletre alakulhat ki szórványosan zápor, zivatar, estefelé már nyugaton is lehetnek záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarban erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.