A páros a legjobb idővel került be a fináléba úgy, hogy az előfutamban két és fél másodpercet vertek a mögöttük végző olaszokra. Azaz nagyon jó előjelekkel várhatták az aranyfutamot, ahol végül tökéletesen felépített pályával lett Európa-bajnok a páros. A rajtot ugyan nem ők kapták el a legjobban, azonban nem sokkal később már az élre álltak, féltvánál egy másodperccel vezettek a spanyol, és kettővel a német hajó előtt. Az előnyüket végig meg tudták tartani, a célba 1,28 másodperces előnnyel értek be, mögöttük a dobogósok sorrendje nem változott. Szellák Szabina, Horváth Attila tanítványa ezzel tökéletes nemzetközi szerepléssel zárta a szezonját, hiszen július elején a kajak négyessel világbajnoki címet szerzett, most pedig a párossal ért fel a kontinens csúcsára korosztályában ezen a távon.

Magabiztos versenyzéssel nyertek Forrás: Canoe Purtugal