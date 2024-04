A program már előző nap, április 30-án elkezdődik, amikor is 20 órától Muki túra indul a Muki kisvonattól.

A május 1-i programok a következők:

10:30 megnyitó

11:00 Felvonulás - Marching Jazz Band ( New Orleans-i dixieland stílusban)

14:00 P.E.N.É.S.Z. zenekar

15:00 Zenelánc, várostörténeti séta (indulás a Mukitól)

16:00 Polgár Lilla és Farkas Erik gyermekműsora

16:30 Vasas Táncegyüttes

18:00 Gaál Ildikó és Koltai Róbert estje (Kultik Mozi)

20:00 Almasi Music feat Eight (B)est of (Móricz kórus)

11 és 18 óra között kézműves foglalkozás, greenbox fotózás, selfie automata, könyvtár-terasz, retro autók kiállítása, bakelit lemez kiállítás, pentelei hétpróba játékok, vidámpark, retro óvoda, Amanda babái, Dunaújváros mesél, fegyversimogató, a KMI interaktív várostörténeti kiállítása, Üdvözlettel Penteléről, ingyen virsli, sör, limonádé, Öltözz ki, öltözz be! program, retro véradás (9:30 és 14:00 között a Kultik moziban).

Kulktik mozi

Ingyenes programok a Kultik moziban:

11:00 Kölyök

13:00 Vörös veréb

16:00 Csocsó

18:00 Sose halok meg? - Koltai Róbert és Gaál Ildikó vidám, sztorizós estje.

Könyvtár-terasz

A Vasmű úti könyvtár-terasz programjai a Líra Könyvesbolt mellett, a Sugárúti Lapozóban: Vetítés a DTV archívumából a korabeli májusi eseményekről, felvonulások, majálisok, Vidám Park; Könyvbörze, böngésszen kedvére és vigyen magával egy könyvet! Boldog 50. születésnapot József Attila Könyvtár! Fotókiállítás a könyvtár történetéből - 1974. november 4-én felavatták a Munkásművelődési Központ és Könyvtár épületét. A József Attila Könyvtár már 50 éve itt várja látogatóit. Ingyenes beiratkozás! Várostörténeti kiállítás, az összegyűjtött korabeli májusi felvonulásokról, Vidám Parkról készült fotókból. Aratók szobor fotóparaván - fotóval. Kézműveskedés könyvtári sátor. Utaskönyvtár, a régi Ikarus buszokon amíg "Pompásan buszozunk!" egy bőröndből válogathatnak kedvükre olvasnivalót! ...mint egykor 1964 után a Dunaújváros—Székesfehérvár—Győr között járó autóbuszon ötvenöt könyvből válogathattak az utasok. A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Fejér Megyei Könyvtár dolgozói a bejáró dolgozók művelődésének elősegítésére indították útnak.

Zenelánc

Május elsején 15 órakor indul útjára a Pentele Baráti Kör "Teraszról teraszra" zene- és verslánca. A helyszínek körülbelül 20 percenként követik egymást. Listájuk a zenei produkciókkal az alábbi:

Pizza Paradise - rézfúvósok/Sándor Frigyes Zeneiskola (Balogh Zoltán András); Gourmand Kávéház - Toponáry Sára kvartettje/S. F. Z. (zongora, gitár, fuvolák); Corner Kávéház - Wesley-DaCapo Alapfokú Művészeti Iskola (Kurina Laura, Beke Beáta); Boro fagyizó - furulyások/S. F. Z. (Váriné Pásztor Magdolna); Sütikék cukrászda - Pálfalvi János (gitár, ének); Azzurro fagyizó és pizzéria - Tükör Balázs és barátai (gitárok, ének); Resti étterem - Rajnai testvérek és barátaik (rock zenekar); Jakó cukrászda - Klép Tamás (ének).

Minden helyszínen verset mond egy-egy Móriczos, vagy volt Móriczos diák Für Valentina felkészítésével, szerkesztésével. A szerzők: József Attila, Juhász Gyula, Kalmár andrás, Kassák Lajos, Kányádi Sándor, Kosztolányi Dezső, Lackfi János, Szabó Lőrinc, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, D. L. Weatherford.

Lezárják a Vasmű utat

A város főutcája ezen a napon idén is le lesz zárva a Kossuth Lajos és a Kohász utca közötti szakaszon. Ahogyan ez korábban is történt, ezen a részen a parkolókat is ki kell üríteni. A lezárással párhuzamosan idén is megtörténik az út és a parkolók takarítása, ezért a városüzemeltetés azt kéri a lakóktól, hogy az ott parkolók már előző este, április 30-án 18 óráig álljanak el a Vasmú út ezen szakaszáról.

A Volánbusz tájékoztatása szerint 2024. május 1-jén (szerdán) reggel 6:00 után rendezvény miatt a helyi és a helyközi autóbuszok mindkét irányban terelve, a Kohász utca – "kis Vasmű út – Kossuth Lajos utca útvonalon közlekednek.

Helyközi: 1120, 1121, 1125, 1131, 1134, 1499, 1507, 1510, 1529, 1803, 1824, 1826, 1841, 5227, 8033, 8229, 8236, 8240

Helyi: 2, 3, 8, 18, 29, 35, 40

Áthelyezett megállóhely:

Ady Endre utca (Mindkét irányban a Vasmű út - Kohász utca kereszteződésénél, a Martinász szobor előtt lehet felszállni.)