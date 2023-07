Három hete az ifjúsági és U23-as kajak-kenu világbajnokságon hihetetlen teljesítményt nyújtott a magyar válogatott, minden idők legjobb teljesítményével, 25 arannyal, összesen pedig 44 éremmel térhettek haza fiataljaink. A világbajnokok között volt a Dunaújvárosi KSE kajakosa, Szellák Szabina, aki a négyes tagjaként nem talált legyőzőre.

Most Portugáliában az Európa-bajnokságon bizonyíthatnak ismét a fiatalok, azonban a kapitányok kicsit kevertek az összeállításokon és most kevesebb számot is rendznek, mint a vb-n. A válogatási elvek alapján a legtöbb kajak páros és négyes hajóban a válogatókon másodikként szereplő egységek kapnak most lehetőséget.

Így Szellák Szabina az újpesti Biben Karinával a K-2 500 méteres számot viheti, amelyben a csütörtök esti előfutamok során mutatkoztak be. Nem is akárhogy, ugyanis futamukban több, mint egy hajót vertek a mezőnyre, ezzel egyből a vasárnap délutáni döntőbe jutottak, méghozzá a legjobb idővel, ami után okkal bizakodhatunk egy kiváló szereplésben.