Most magasra tették a lécet, de ott is akarják tartani, bár ez a legnehezebb

Az ifi és U23-as vb-n a németeket megelőzve állhatott fel a dobogó tetejére a kvartett, a nagy sikert Szellák Szabina edzője, Horváth Attila személyesen élhette át a helyszínen, ami nagy élmény volt számára. Utána beszélgettünk a DKSE trénerével.

– Eléggé döcö­gősen indult a szezon Szabina számára, sok betegség és más is hátráltatta azt követően, hogy az alapozó időszakban nagyon jó állapotba került. Így kicsit hátraléptünk az említett okok miatt, pár héttel ezelőtt távolinak tűnt a vb, de sikerült kivívnia a résztvételt. A válogatás a páros eredmények, és a négyesbe való alkalmasság alapján dőlt el.

Szabinának van egy nagyon jó vezérevezős képessége, amivel az iramot, a csapást és így az egész pályát át tudja fogni.

Az edző hozzátette, az előfutamban is jól ment a magyar hajó, ami bizakodásra adott okot, főleg, hogy Szabina is csak pozitív dolgokat mondott a futamról. A döntőre aztán a taktikát némileg másként rakták össze, a rajton javítottak egy kicsit, az utazótempóval nem volt gond az előfutamban sem.

– Kétszázötven métertől szépen kirajzolódott, hogy a mezőny előtt vannak, akkora előnyük volt a végére, majdnem fél hajóval nyertek, hogy az utolsó százon már látszott, nyerni fognak. Az a helyzet, talán három éve volt, hogy U23-as négyes győzött olimpiai számban lányoknál, de ennek ellenére bizakodtam a sikerben, mert nagyon jó formában vannak. Titkon is bíztam bennük, meg próbáltam szuggerálni is a győzelmet, ami abszolút bennük volt, és valósággá vált.

Az aranynégyes - jobb szélen Szellák Szabina

Forrás: MKKSZ

Horváth Attila kiemelte, hogy tanítványa a leállása után – lásd keretes írásunkat – nagyon nagy munkát fektetett bele fizikálisan és mentálisan a visszatérésbe 2021 december óta. – Vannak nyilván hullámvölgyek is, de amikor világbajnok lesz valaki, elfelejtődik minden. Azonban nem állunk meg, hiszen jön még az Eb. Az biztos, vissza tudott jönni az U23 élmezőnyébe, a következő cél a felnőttek közé való felkapaszkodás, ő is ezt szeretné, amihez nagyon sokat kell dolgozni, és szerencse, sérülésmentes szezonok is kellenek.

Horváth elárulta, Szabina az első világbajnok versenyzője.

– A pályafutásom elég lényeges pontja, ez már más, komoly szint. A futamot végig kiabáltam, örülök neki, hogy a barátaim társaságában élhettem meg ezt a csodás pillanatot. Bevallom, kicsit meg is hatódtam, és ezeket az élményeket az ember elmenti a rosszabb napokra, hogy ebből erőt tudjon meríteni. Most magasra tettük a lécet, ott is akarjuk tartani, de tudjuk, hogy ez a legnehezebb feladat.