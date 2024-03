A három hellyel előrébb lévő Rácalmás viszont még nem örülhet hasonló eseménynek, bőven elmaradnak az őszi formától. Igaz, az utóbbi két találkozón már egy megszorították ellenfeleiket.

Kulcs – Szabadegyháza 1–1 (1–1)

Kulcs: Virág – Cseresnye, Godó, Ócsai, Szekszárdi, Balla, Virág (Nyuli 76.), Plézer, Horváth, Kis-Szabó, Molnár.

Az első félidőben eldőlt a pontok sorsa, Zámbó 17. perces góljával vezetéshez jutottak a vendégek, a szünet előtti pillanatban Cseresnye egyenlített. Gyakorlatilag itt már le is fújhatta volna a meccset játékvezető, mert gól ezután nem született.

Ócsai Norbert, Kulcs: – A csapat védekezése továbbra is jól működik. Ellenfelünknek szinte kapura lövése sem volt. Sajnos a támadójátékunk a változtatások ellenére is még mindig akadozik, de már több helyzetet sikerült kidolgoznunk. Szomorúságunkra ezek kimaradtak.

Rácalmás – Kőszárhegy 2–3 (0–2)

Rácalmás: Tóth Cs. – Molnár L., Pinte, Suplicz M., Balogh R., Hornyák, Nagy B. (Morva 46.), Tábi (Hatvany 70.), Molnár, Bartók (Kovács Zs. 55.), Juhos B..

Gólszerző: Suplicz (58., 73.), ill. Vágner (16., 38., 86.).

A forduló további eredményei: Cece – Vajta 3-0 ( a mérkőzés félbeszakadt), Dég – Lajoskomárom 1-0, Nagylók – LMSK 2-4, Alap – Kisláng 1:-2, Tác-Csősz – Sárszentágota 5-5.

A bajnokság állása