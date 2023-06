„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok!” – bizonyára ismerős az idézet, ami podcast-vendégünk, Viszokai László munkásságáról jutott eszembe. Folyamatosan fejleszti szakmai tudását, amit egyrészt a vállalkozásában kamatoztat, másrészt továbbadja a következő generációnak, hiszen a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola oktatójaként villanyszerelőket képez. A közelmúltban óriási sikert ért el egyik diákjával a Szakma Sztár Fesztiválon, amelyről többször is írtunk már: ifjú tanítványa, Nagy Árlen az ország legjobbja lett a villanyszerelők mezőnyében. Az oktató-szakember korábban nemcsak iskolai keretek között irányított, hanem a focipályán is, FIFA-játékvezetőként még Lionell Messinek is dirigált.