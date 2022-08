Makrai Csaba és Foltán László szövetségi kapitányok a lehető legerősebb keretet állították össze, amelyben többek között ott van az olimpiai ezüstérmes Varga Ádám, illetve a világbajnok Adolf Balázs is. Továbbá szerepet kap a Dunaújvárosi KSE kenusa, Slihoczki Ádám is, aki két számban méretheti meg magát Szegeden. Az olimpiai C-2 500 méteren Kollár Kristóffal térdelhet majd hajóba, a páros tavaly ötödik lett, most pedig a dobogós helyek megszerzése a cél.

A C-4 500 méteres egységnek is tagja lesz a dunaújvárosi kenus, annak összetétele megegyezik a most Kanadában véget ért felnőtt-világbajnokságon szerepelt hajóval. Halifaxban negyedik helyen végeztek a fiúk, Slihoczki mellett Kollár Kristóf, Zombori Dominik és Koczkás Dávid alkotta a csapatot.