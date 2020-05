Új munkahelyeket teremt

Magyarország megerősödve kerülhet ki a koronavírus-járvány okozta válságból a munkahelyteremtő beruházásoknak köszönhetően – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, Yaris Kabinnak az iváncsai ipari parkban megvalósuló beruházását bejelentő sajtótájékoztatón.

Budapest

A válság végeztével teljesen új világgazdasági környezetben találjuk majd magunkat, és ott kell helytállnunk, mondta a külügyminiszter, majd hozzátette, hogy Magyarország ebbe a versenybe jó alapokkal tud majd beszállni, köszönhetően az elmúlt tíz év kormányzati gazdaságpolitikájának és az új nagyberuházásoknak, amelyekből az iváncsai az ötödik három héten belül. Hangsúlyozta, hogy ez a szám is azt bizonyítja, hogy a kormány munkahelyteremtő, adócsökkentő gazdaságpolitikája helyes, bármit is mondjanak a „vészmadárkodók”.

A Yaris Kabin vezető török cég, amely termékeivel nyugati piacokat lát el, így ez a 6,5 milliárd forintos beruházás – amelyhez a magyar kormány 521 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott – hazánk exporttevékenységét is növelni fogja. Az első körben 150 főt foglalkoztató üzem építése már elkezdődött, 2021 elején pedig a termelés is megindul a gyárban. A telephely a mezőgazdasági gépgyártás mellett kutatási és fejlesztési feladatokat is ellát majd. A tájékoztatón jelen volt dr. Galambos Dénes, Dunaújváros és térsége ipar- és területfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztosa, dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere, Németh Ádám, a Yaris Kabin Hungary Kft. ügyvezetője, és Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnök-vezérigazgatója.

Dr. Galambos Dénes elmondta, hogy tíz évvel ezelőtt a kormány egy újraiparosítást hajtott végre, és olyan gazdaságpolitikát folytatott, amelynek köszönhetően Magyarország vezető papírgyára, a Hamburger Hungária Zrt. és a Hankook Tire Kft. gumiabroncsgyártó vállalat több mint félmilliárd eurót fektetett be a térségünkbe, és közel 1000 új munkahelyet teremtett az elmúlt években. Kiemelte, hogy sikeresen meg tudtak menteni közel 6000 munkahelyet a hagyományos iparágat képviselő Dunaferr esetében is. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően pedig Dunaújvárosban gyakorlatilag megszűnt a munkanélküliség. Továbbá négymilliárd forint kormányzati támogatásból létre tudtak hozni állami beruházás keretében egy több mint 100 hektáros ipari parkot Iváncsán, amely a szóban forgó beruházásnak biztosít helyet. A miniszterelnöki biztos hangsúlyozta azt is, hogy a magyar gazdaság és Dunaújváros térsége az elmúlt évek eredményei révén kedvező helyzetből indulhat a járvány miatt a teljesen átalakult nemzetközi versenyben az új beruházásokért és az új munkahelyekért.

– A mai napon egy olyan beruházás kerül bejelentésre, amely a mezőgazdasági gépgyártás területén Törökország és Európa egyik piacvezető vállalata. A mai bejelentésnek a jelentőségét adja, hogy egy olyan nehéz időszakban, amikor az emberi életek mentésén túl a gazdaságot is újra kell indítanunk, egy sikeres vállalat választja minden nehézségek ellenére a térségünket, ezért külön köszönet jár a cégvezető úrnak, a vállalat minden munkatársának, a kormánynak és személy szerint Szijjártó Péter miniszter úrnak, a beruházásösztönzéssel foglalkozó munkatársaknak és dr. Dorkota Lajosnak, a térség fejlődéséért kifejtett munkájáért.

A sajtótájékoztatón felszólalt Németh Ádám is, aki elmondta, hogy a tervezett négy munkacsarnok közül kettő már elkészült, egy gépsor már meg is érkezett. A 150 foglalkoztatottat kezdetben török szakemberek tanítják majd be.

A térség meghatározó cégévé szeretnék kinőni magukat

Már most tervezik az üzem bővítését, így az oktatásokat kiterjesztik és olyan képzéseket is biztosítanak, hogy a jövőben a munkások betanítását magyarok végezhessék el.

Mint mondta, a térség meghatározó cégévé szeretnék kinőni magukat, és megköszönte az állam és Iváncsa önkormányzatának minden segítségét, amit a beruházás létrejöttéhez nyújtottak. Elmondása szerint a török anyacég több területet is megvizsgált, hogy hova helyezze el új gyártóegységét, de végül Iváncsa mellett döntöttek a verhetetlen infrastrukturális és földrajzi pozíciója és a munkaerő garantáltsága miatt.