Többmilliárdos beruházásokat kivitelezhet a Grabarics csoport

A vállalat egyik legutóbbi sikere a közbeszerzési értesítőből derült ki, ugyanis az ötcsillagos BalaLand Hotel családi szálloda megvalósítását Szántódon ők fogják végezni több mint 8,5 milliárd forintból. A magyarepitok.hu beszámolója alapján a hotel a pince- és földszinten kívül további négy emeletet kap, és összesen 15 660 négyzetméteren épül meg.

Szintén a portál teszi hozzá, hogy a Grabarics Kft. végzi tavaly nyár óta ugyanitt a Balaton egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésének építési munkáit, a 112 balatoni panorámás luxus lakóingatlant magában foglaló BalaLand a tó egyik legkülönlegesebb és legkomplexebb fejlesztése, a Tihanyi-félszigettel szemközti partszakaszon.

A cég nemrégiben arról számolt be közösségi oldalán, hogy látványos fázisához érkezett a gödöllői uszodaberuházásuk, megkezdődött a versenymedence és az azt két oldalról ölelő 600 fős lelátó feletti nagy kupola építése, íves kialakítású rétegelt ragasztott fatartóval. A kör alakú szerkezet teljesen egyedülálló, emellett Magyarország három legnagyobb ilyen típusú kupolája közé sorolható.

Áprilisban elérte legmagasabb pontját a szegedi Etelka sori uszoda építése, ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett a projekt, amelynek előregyártott vasbetonszerkezeteit a Grabarics Vasbeton gyártotta hevesi előregyártó üzemében, és szerelte a helyszínen.

Márciusban elkezdődött az ötcsillagos Grand Hotel Tokaj exkluzív szálloda építkezése a Tokajtól északra fekvő Csurgó-völgyben a Grabarics és az Aktuál Bau Kft. kivitelezésében csaknem 7,8 milliárd forintból – derült ki szintén az unós közbeszerzési tájékoztatóból. A projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében Magyarország Kormányának 3,449 milliárd forintos támogatásával valósul meg. A hotelt egy volt bánya területén hozzák létre 100 szobával, amely pincével, földszinttel és négy emelettel épül meg. A szálloda több mint 10 ezer négyzetméteres területtel rendelkezik majd, és lapos tetős kialakítással valósítják meg – szemlézte a Magyar Építők.

Rákospalotán pedig a Hubay Garden 60 lakásos, saját lakóparképítésük tart a Grabarics Development fejlesztőcég beruházásában, ahol februárban félúton járt a szerkezetépítés.

Az elmúlt időszakban befejezett beruházás is köthető a céghez, jelesül a Budai Irgalmasrendi Kórház első üteme, ami egy új épületszárny felépítését jelentette – adták hírül közösségi oldalukon. A munkák 2017 novemberében kezdődtek meg, az építés időszaka alatt mindvégig működött a régi épületben az összes fekvőbetegosztály, a járóbeteg-szakrendelésekkel együtt. A második ütemet már az új épület befejezése előtt elkezdték, ennek során a neogót stílusú műemléképület felújítása, korszerűsítése zajlik. Az 1900-as évek elején létrehozott díszes épület teljes homlokzat-, tetőhéjazat- és tetőszerkezet-felújítást kap. A munkák során a mai modern technológiák beépítése mellett igyekeznek megtartani az eredeti építészeti stílusjegyeket. Ezenfelül az udvaron egy új központi épületet is építenek. A több mint 100 éves műemléképület új építésű szomszédjának stílusa figyelembe veszi majd a régi által hordozott stílusjegyeket – derül ki a beszámolóból.

Az NMHH többfunkciós műszaki komplexumát is ők építik

Négy év előkészítés után a Grabarics Építőipari Kft. nyílt közbeszerzési eljárás keretében elnyerte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság „EMC mérőlabor és szerverközpont építése” projekt kivitelezési jogát. A munkálatok május végén indulnak az NMHH Visegrádi utcai telephelyén. A 3 föld alatti és 5 felszín feletti szinttel bíró épületrészben az irodák és mélygarázs mellett egy számítógépes adatközpont, mérőkamra és több laboratórium is helyet kap. A tervezéskor fontos volt a zöld szemlélet: az épületben gáz nem lesz, a fűtést hőcserélő technológiával oldják meg, ennek energiafelhasználása a passzívházakét közelíti. A levegő javítására tetőkertekkel növelik a zöldterületet, a növényeket a felfogott esővízzel fogják öntözni. A zajterhelést szinte megszünteti a háromszintes mélygarázs, ahol hatósági és dolgozói autók is parkolhatnak majd.