Kedvező kamatozású személyi kölcsön ajánlatok, nézzük meg a részleteket!

A személyi kölcsön az egyik legnépszerűbb hiteltermék Magyarországon, nem véletlenül, hiszen viszonylag egyszerűen igényelhető és bármire felhasználható. Több előnye is van, ugyanakkor ezek maximális kiaknázásához érdemes kicsit beleásni magunkat a részletekbe.

A személyi kölcsön egy olyan szabad felhasználású hitel, amelyhez nem kell önerő, vagy ingatlanfedezet. Aránylag egyszerű hozzájutni és gyakorlatilag bármire lehet használni a felvett pénzösszeget. Természetesen rengetegféle személyi kölcsön létezik és nem biztos, hogy elsőre könnyű kiválasztani, hogy melyik az, amelyik a legjobban megfelel az igényeiknek.

A személyi kölcsön előnyei közé tartozik, hogy akár 10 millió forintot is igényelhetünk, és a futamidő is rugalmas, ha úgy döntünk, nyolc évig is törleszthetünk.

A szabad felhasználhatóság szintén komoly vonzótényező, ma már sok szolgáltatás nyújt teljes szabadságot, azaz nem kell igazolnunk a bank felé, hogy mire használtuk fel a felvett hitelösszeget.

Nincs szükség fedezetre, azaz nem kell ingatlanunkat kockáztatni, emellett az önerő nélküliség is fontos, száz százalékban fordíthatjuk a pénzt arra, amit szeretnénk megvásárolni.

Ami a kötelezettségeket illeti, a személyazonosítás mellett a rendszeres munkabér igazolása szükséges a személyi kölcsön felvételéhez. Ha ezek rendben vannak, pofonegyszerű az eljárás, amely akár online percek alatt is elvégezhető.

Fontos, hogy legalább három hónapja (általában ezt az időszakot kérik a bankok, de lehet ennél több és kevesebb is az igénylés minimuma) dolgozzunk. A fizetésünk elérje a bank által meghatározott minimum jövedelmet. Tudjunk munkáltatói igazolást benyújtani, illetve lehetőleg határozatlan idejű legyen a szerződésünk, de ez utóbbi nem mindenütt feltétel.

A mai személyi kölcsönökre általánosságban elmondható, hogy kedvező kamatozásúak. A piaci verseny lenyomta a hitelkamatokat, így akár kifoghatunk olyan ajánlatot is, amelynek 7 százalék alatti a teljes hiteldíj mutatója (THM). Korábban a THM akár a 18-20 százalékot is elérte ezeknél a termékeknél.

A kamat mértéke attól is függ, hogy milyen havi fizetést tudunk igazolni. Minél nagyobbat, annál jobbak az esélyeink kamatkedvezményre. Általában a nettó 250 ezer forintos havi jövedelem az a határ, amely felett a szolgáltatók kamatkedvezményt adnak a személyi kölcsönökre, de ez bankonként eltérő lehet.

Általában kedvezőbben tudunk személyi hitel szerződést kötni, ha az adott banknál van bankszámlánk, amelyre havi jövedelmünk érkezik. A kedvező kamatozású személyi hitelek esetében ez ugyanakkor nem számít, hiszen a meghirdetett terméket minden ügyfél ugyanazokkal a feltételekkel kapja meg.

Személyi kölcsön felvétele esetében érdemes hitelkalkulátort használni, ez nagyon hasznos lehet, hiszen jól megmutatja az ajánlatok közötti különbségeket, amelyek elég magas összegeket is jelenthetnek a visszafizetéskor.

A hiteligény feladását adategyeztetés és hitelbírálat követi. Ezután megkapjuk a bank személyre szabott ajánlatát, amelyet elfogadhatunk, vagy visszautasíthatunk.

A hiteligénylés, adategyeztetés és elbírálás folyamata ma már teljesen online is megoldható, azaz el sem kell mozdulnunk otthonról egy személyi kölcsön felvételéhez.

A személyi kölcsönökkel kapcsolatban összességében elmondható, hogy sok előnnyel rendelkeznek és egyszerűségük miatt is népszerűek. Ha ilyen szolgáltatás igénylésén gondolkodunk, mindenképpen tekintsük át céljainkat és ennek megfelelően böngésszünk a kínálatból. Nem érdemes olyasmire költeni, amit amúgy nem engedhetünk meg magunknak, mert akkor a törlesztéssel is problémánk lehet. Egy jól megválasztott személyi kölcsön ugyanakkor előrébb is vihet minket, amennyiben jól használjuk fel, segítségével például a jövőben magasabb jövedelmet érhetünk el.