Harmadával eshetett a Mol nyeresége

Az első negyedév szezonálisan gyenge az olajiparban, a fogyasztás a második negyedévben szokott emelkedni.

Bár a magas olajár összességében kedvezett a Molnak az első negyedévben, a nyomában járó magasabb finomítói költségek tompítják a profitra gyakorolt pozitív hatást – írja a Világgazdaság legfrissebb száma.

A marzsok zsugorodása miatt romló kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt (EBITDA) várnak a szakértők az olajtársaság finomítói üzletágában. A tíz elemző előrejelzésein és becslésein alapuló, Mol által közzétett piaci konszenzus szerint 36 százalékos mínusz szerepelhet ezen a soron a pénteki piacnyitás előtt publikálandó első negyedéves gyorsjelentésben. A kutatás-kitermelés (upstream) EBITDA-ja 7 százalékkal 68 milliárd forintra növekedhetett az elemzők szerint.

A kiskereskedelmet magába foglaló fogyasztói szolgáltatások (downstream) EBITDA-ja 10 százalékkal, a gázszállítás (midstream) ágazaté pedig 1,5 százalékkal bővülhetett. A beszerzési költségek nettó változását is figyelembe vevő teljes EBITDA soron 13 százalékos mínuszról, azaz 155 milliárd forintról szól a konszenzus. A működési eredmény még jobban, 34 százalékkal csökkenhet 2017 első negyedévéhez képest, míg a nettó eredménynél 29 százalékos csökkenést várnak.

Kutatás-termelésben erős profit várható, ami ellensúlyozza a másik fő üzletág, a feldolgozás-kereskedelem gyengeségét. A kutatás-termelési számok jól alakulhattak, főleg a negyedévben átlagosan hordónként 66,8 dollárra drágult Brent típusú olajnak és a vele dráguló földgáznak köszönhetően. A Mol napi 111 ezer hordó kőolaj-egyenértéket termelt már januárban, ez felülmúlja a negyedik negyedév 104 ezer hordós átlagát.

Ehhez jött hozzá a brit felségvizeken lévő Catcher mezőn beindult termelés napi 4-5 ezer hordója, de a hazai és a horvátországi kitermelés is nőtt, ami várhatóan így marad a folyó negyedévben is – mondta Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője. Szerinte az első negyedévben szenvedett a feldolgozás-kereskedelem üzletág, mivel mind a petrolkémiai, mind a finomítói árrés csökkent év per év alapon.

Az első negyedévben a Mol csoportszintű finomítói árrése 5,3 dollár volt hordónként, míg a petrolkémiai marzs 438,1 eurót tett ki tonnánként, szemben az egy évvel korábbi 6,5 dollárral és 537,1 euróval.

A marzsok az év hátralévő részében enyhén emelkedhetnek, de éves átlagban a 2017-es szint alatt maradnak. Az első negyedév szezonálisan amúgy is gyenge az olajiparban, a fogyasztás a második negyedévben szokott emelkedni, majd a harmadikban is, míg a negyedikben újra visszaesik – tette hozzá Pletser Tamás, aki szerint a fogyasztás a gazdasági növekedéssel párhuzamosan erősödik, míg a gázüzletágban a gyarapodó tranzitbevételek növelik jelentősen az eredményt.