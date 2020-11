Az alumíniumdoboz a legjobb megoldás

A HELL ENERGY kiemelten figyel a körforgásos gazdaság megvalósulására.

A csomagolóanyag visszaválthatósága, az újrahasznosíthatósága csak egy részét képezheti a környezetvédelemnek, az egyes termékek környezetükre gyakorolt hatásuk valójában a teljes életciklusuk idejére érdemes kimutatni – írja a Világgazdaság.

A nemzetközi tanulmányok során pedig bebizonyosodott, hogy

az italcsomagolások életciklus elemzése és eredménye szerint aludoboz a legjobb megoldás.

A megoldást messze nem tudják utolérni a műanyagpalackok, még akkor sem, ha azokat visszaváltható formában teszik elérhetővé a vásárlók számára – hívta fel a figyelmet a HELL ENEGY. A társaság egyébként az üdítőitalgyártók közül a világon elsőként kötött megállapodást a legzöldebb alucsomagolásra. Ennek köszönhetően a HELL csoport már szinte teljes egészében újrahasznosított alumíniumból készült italdobozokba fogja tölteni a termékeit. Az alumínium ugyanis 100 százalékban és végtelen alkalommal újrahasznosítható.

A valaha gyártott alumínium 75 százaléka ma is forgalomban van, ezzel szemben a 2020-ban gyártott műanyag palackok (PET) 13 százaléka lesz újrahasznosítva.

A különbség tehát hatalmas, lényegében össze sem mérhető egymással a két csomagolóanyag környezetre gyakorolt hatása.

A Metabolic nevű független kutatóintézet legfrissebb körforgásos gazdaság témakörében végzett csomagolóanyag elemzése arra a megállapításra jutott, hogy ilyen szempontból vizsgálva, az alumíniumdobozok mutatják a legjobb teljesítményt. A jelentés, amely három amerikai italcsomagolási típust – alumíniumdobozok, üvegpalackok és műanyag PET-palackok – értékelt, megállapítja, hogy az alumíniumdobozok a legnagyobb körkörös teljesítménnyel és potenciállal rendelkeznek.

Eszerint jelenleg az amerikai rendszerben az újrahasznosítás céljából összegyűjtött italosdobozok több mint 80 százalékát nyerik vissza és új italtartályokká válik, míg az üvegpalackok 59 százaléka és a műanyag PET-palackok csupán 13 százaléka lesz újrahasznosítva.

A Can Manufacturers Institute (CMI) megrendelésére készült jelentés elemezte a három italcsomagolási típus szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési lehetőségét három jövőbeli forgatókönyv szerint – 100 százalékos gyűjtés, 100 százalékos válogatás és nemzeti betéti rendszer alapján. Minden jövőbeni forgatókönyv szerint az alumínium képes a legmagasabb szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési lehetőségre.

„Az alumíniumdobozok egyedülállóak, mivel eleve az újrahasznosítást szem előtt tartva tervezik őket, és ez lényegében választ is ad arra, hogy miért is az alumíniumdoboz a leginkább újrahasznosított italtartály az Egyesült Államokban”- mondta Scott Breen, a CMI fenntarthatósági alelnöke. Rámutatott: a tanulmány elemzi azt a hatást is, amely az alumíniumdoboz újrahasznosításának képességével jár a többszöri felhasználásával.

A jelenleg az USA-ban forgalomban lévő 45 milliárdnyi alumíniumdoboz a sorozatos újrafelhasználással energiát spórol meg, mivel az alapanyagát nem kell újra legyártani. Ez egyenértékű azzal, mintha hirtelen 25 millió belsőégésű autót eltüntetnénk az utakról.

A HELL ENERGY szerint mindez egyértelműen bizonyítja, hogy környezetvédelmi és az ezzel összefüggő körforgásos gazdaság szempontjából egyértelműen jó stratégiát követ a cég, hiszen az alumínium italcsomagolások a leginkább környezetbarát megoldás. Vagyis a cég termékei mellett döntő vásárlók azzal, hogy az aludobozt választják, biztosak lehetnek abban, hogy egyúttal a leginkább környezettudatos döntést is hozzák.

Borítókép: gyártósor a Hell Energy Magyarország Kft. szikszói telephelyén