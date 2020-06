Velük élünk, segítsünk nekik

Városi környezetben is sok madárfajjal élünk együtt, verebek, galambok, rigók, és egyre gyakrabban látott kedves vendégek, fecskék, őszapók, tengelicek, erdei pintyek.

Dunaújváros

Régebben általános hiedelem volt, hogy ahová a fecske fészket rak, az a porta szerencsés lesz, s le nem verték az emberek a fészket, nem bántották a madarat, hiszen azt szerencsétlenség kísérte volna. Ezeknek a kedves madaraknak a száma az utóbbi időben riasztó mértékben csökkent.

A közelmúltban tartották a madarak és fák napját és a vándormadarak világnapját is, ebből az apropóból kérdeztük meg Feny­vesi Lászlót, aki a Duna–Ipoly Nemzeti Park környezeti nevelője, hogy az urbánus környezetben hogyan tudunk tenni ezekért a madarakért.

– A fecskék száma évek óta csökken. Milyen a mostani helyzet?

– Az eddigi eredményeink alapján (mert az utóbbi öt évben több ezer fecskefiókát is jelöltünk és különböző helyeket végigjártunk), azért nem ennyire vészes a helyzet. Alapvetően az időjárás, ami a fecskéket erősen befolyásolja, különösen a hidegfrontok, amilyen most is végigvonul az országon. Amikor egy többnapos hidegfront beköszönt, és nincs repülő rovar, akkor létfontosságú a fecskék számára, hogy legyen valami táplálékbázisuk, erre a legideálisabbak az állattartó telepek, sokszor ezeken a helyeken találnak táplálékot a fecskék. Két fecskefajról érdemes beszélni, abból a szempontból, amelyek az ember mellett élnek, egyik a füstifecske, amelyik zárt helyeken fészkel, leginkább istállókban, és ha nyitva hagynánk az ablakot hosszú távon, talán még a házba is beköltözne. A másik a molnárfecske, amelyik sokkal inkább urbanizálódott, még a latin neve is ezt jelzi, Delichon urbicum. Nem feltétlenül igényli a jószágtartást, de ennél is érvényes, hogy ha nincs rovar, az komoly gondot jelent. Ebben az esetben olyan helyeket keresnek, mint például egy szennyvíztisztító- vagy szeméttelep.

A városokban leginkább a molnárfecskét lehet segíteni

– Mit tehetünk értük?

– A városokban leginkább a molnárfecskét lehet segíteni, megtelepíteni. A legegyszerűbb lehetőség, hogy mivel sár nem nagyon van a városokban, így sárgyűjtő helyet érdemes kialakítani. Fontos, hogy csak olyan helyen érdemes, ahol nyílt terület van, hogy ne tudjon odalopakodni egy macska vagy bármilyen ragadozó. Ez gyerekekkel is egy remek program lehet, ha elkészült, a fecskék hordhatják a sarat a fészkükhöz. Székesfehérváron olyan fészek­anyaggyűjtő helyeket készítettek, hogy még színes sarat is behordtak a fecskék a fészkeikbe, különleges látványt nyújtottak a kész építmények. Nem minden föld alkalmas erre, a legjobb a kötött talaj, a löszös vagy agyagos a legideálisabb, így sokkal stabilabb lesz a fészek, ha homokos a talaj, hamarabb leszakad. Mostanában többen próbálkoznak azzal, hogy mű fecskefészkeket telepítenek, akár cserépből, égetett agyagból is elkészíthetjük. Az elhelyezésnél arra kell figyelni, hogy olyan helyre érdemes tenni, ami eléggé szélvédett, illetve fontos, hogy a közelben legyen néhány pár molnárfecske. Ha nincs a közben egy fecske sem, akkor nagyon kicsi az esélye annak, hogy oda fognak telepedni.

– Öröm, ha látjuk az őszapót, erdei pintyet és tengelicet.

– Ezek a madarak aránylag jól alkalmazkodnak az emberhez, előfordul, hogy fészkelési időben az embernél, városban keresnek menedéket. A tengelic például tipikusan az a madárfaj, amelyik egyre inkább a forgalmas helyeken fészkel, eldugott helyeken alig lehet már tengelicfészket találni, sokszor az utcai fákon épít fészket, ahol autók is közlekednek. Ez számára védelmet jelent, mert a fészekrabló szarkák és dolmányos varjak így nem fenyegetik. Az erdei pinttyel is hasonló lehet a helyzet: a nagy madarak sokkal nagyobb veszélyt jelentenek számára, mintha például egy városi parkban rakná a fészkét. Ahhoz, hogy békében éljünk ezekkel a madarakkal, nem árt tudnunk, hogy milyen igényeik vannak. A tengelic például nem akármilyen fára építi a fészkét, a sűrű lombúak jöhetnek számításba, mint a juhar, kőris, vadgesztenye vagy az akác. A pinty más fafajokat igényel, és az őszapó a sűrű bokrokat kedveli, itt rejtőzködik és fészkel is.