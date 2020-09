Ültessünk trágyázáshoz!

Ha van rá időnk és energiánk, akkor bevállalhatjuk az őszi vetést.

Ahogy szokták mondani: az utolsókat rúgják növényeink a kertekben, nyári növényeinktől már nem várhatunk sokat, „kitermették magukat”. A paradicsom, paprika még küzd, a tökfélék számára ez még teljesen jó idő, de a kiskert nagy része ilyenkor már megüresedik, írja a boon.hu.

Ne hagyjuk benne!

Arról már korábban is írtunk, hogy érdemes ősszel vetni, akár olyan rövid tenyészidejű növényeket, amelyek képesek még teremni, akár olyan őszi növényeket, amelyek kényelmesen áttelelnek, és a tavasz első jelére szökkennek szárba. Van azonban egy harmadik indok is, ami miatt érdemes lehet előkészíteni az ágyásokat és ültetni, ez pedig a zöldtrágyázás.

Arról is írtunk már korábban, hogy egyre többen hagyják benne a földben a kiszolgált növényeket, vagy ha ki is húzzák, akkor is maradnak az ágyásban, hogy trágyaként szolgáljanak a talajnak. Ennek azonban megvan az a kockázata, hogy átteleltetjük a betegségeket okozó gombákat is, amelyek azonnal harcba indulnak kiskertünk ellen a tavaszi napsugár első simogatására.

Az őszi vetésű növényeknek megvan az az előnye, hogy ezt a kockázatot már egyáltalán nem, vagy csak minimálisan hordozzák magukban.

Jöhet a vetésforgó

Így még a vetésforgó alkalmazása is tovább nehezíti a kártevők dolgát, hiszen ha a korábbi paradicsomágyásba most például rozst vagy spenótot ültetünk, majd tavasszal borsót, akkor nem adunk lehetőséget a paradicsom betegségét okozó gombának.

A zöldtrágyának alkalmas növények elsősorban azok, amelyek könnyen lebomlanak és dús levelekkel, magas tápanyagtartalommal rendelkeznek. De ez nem jelenti azt, hogy más növényt nem érdemes ültetni talajjavításhoz, szinte bármi szóba jöhet, amihez van magunk, bírja a hűvösebb időt, így könnyen kikel és fejlődik. No és persze, amit nem sajnálunk csak azért elültetni, hogy aztán az ásásnál beforgassuk a talajba. Így értékes tápanyagokhoz juttatjuk a kertünket, méghozzá természetesen és az egyik legolcsóbb módon.

Mit ültessünk?

De ha már említettük a rozst és a spenótot, nézzük, rajtuk kívül mi az, ami különösen jó lehet zöldtrágyának! Ilyen például a mustár, a hajdina, a mézontófű, illetve minden pillangósvirágú növény: bab, borsó, szója, bükköny, bíborhere. Ezek gazdagok növényi táp­anyagokban, és nagy felületű, könnyen lebomló növényi részekkel rendelkeznek. Fontos, hogy a talajt pont úgy készítsük elő, mint tavasszal, amelyik növény nem bírja a telet, a fagyot, azt az őszi ásásnál, amelyik pedig át tud telelni, azt a tavaszinál forgathatjuk be.

