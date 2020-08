Tizenkét, sikeres évet töltött el a közművelődés szép területén

Ijjas Gizellának az iskolai katedráról indult a közművelődési karrierje, és most úgy hozta az élet, hogy több mint egy évtized után újra tanítani fog. Egy cseppet sem bánta a szakmai kanyart, az elmúlt éveket.

Mezőfalva

Szép emlékben, tapasztalatokban bővelkedő, eredményes munkásságot hagy maga mögött az utódokra. Tevékenységéről nyugodtan kijelenthetjük, örökre beírta magát a közösség kulturális történetébe. Ijjas Gizellától kis ünnepség és vendéglátás keretében kedden köszöntek el kollégái, intézményi, társadalmi és civil ismerősei.

A mezőfalvi Kiss Kálmán Művelődési Ház vezetője, művelődésszervezője még csak nem is sejtette, milyen „merénylet” készül ellene, amikor a művelődési ház előtt lesben álló kollégái behívták az épületbe. Odabent szépen terített asztal mellett nagy meglepetésre rengeteg ismerős arc fogadta, hiszen akik ott voltak, azokkal az elmúlt tizenkét év alatt vagy együtt dolgozott, vagy más téren, de szorosabb kapcsolatban volt. Itt köszönte meg munkáját a munkáltató önkormányzat képviseletében Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere is, és még sokan mások.

A búcsúztató végén érdeklődtünk, miként indult a művelődésszervezői pályája? Mire emlékszik legszívesebben, és mik voltak a legfontosabb elemei munkájának? Természetesen a komolyságok mellet azért sztoriztunk is, hiszen ennyi éven át az emberek között, az emberekkel foglalkozva mindig vannak különlegesen emlékezetes történetek…

– 2008 nyarán keresett meg Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere, hogy elvállalnám-e az éppen megüresedő közművelődés-szervezői feladatokat – emlékezett a legelső mozzanatokra Ijjas Gizella. A terület teljesen ismeretlen volt számomra. Ekkor még az iskolában teljes állásban tanítottam, és megbízási szerződéssel dolgoztam a művelődés szervezése terén. Váratlanul ért a felkérés, de egyben nagy kihívást is jelentett, hiszen egy új szakmában próbálhattam ki magam. Kettőezer-kilenc elejére már minden készen állt az új életem indulására, így ekkor jöttem át a művelődési házba – emlékezik vissza a közművelődési karrierjének kezdeteire Ijjas Gizella.

– Volt félelem az ismeretlennel szemben?

– Természetesen nagyon izgultam, mert semmiféle tapasztalattal, ismeretséggel nem rendelkeztem ezen a területen. Azonban nagy segítséget jelentett a pedagógus­szakma, ahol szintén emberekkel kell foglalkozni. Mivel ekkor még ehhez a munkához nem volt meg a szakmai képzettségem, ezért beiratkoztam és elvégeztem a főiskolán az andragógia és a művelődésszervezői szakot. A kapcsolatrendszerem sem volt meg, ezért felhívtam a szomszéd községek művelődésszervezőit, megismerkedtünk és a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Kiváló közegbe kerültem, mindenki rendkívül szimpatikus és segítőkész volt.

– Mérföldkövek, nagy kihívások, fontosabb események?

– 2008-ban az első rendezvényem az idősek világnapjára esett. Ahogy azóta ezen a rendezvényen mindig elmondom, mennyire közel áll hozzám. 2009-ben óriási feladatként nehezült rám a Mezőfalvi Vigasságok megszervezése, de nagy szerencsémre Erdélyi Marikától és Szabóné Marikától, a korábbi szervezőktől óriási támogatást, segítséget kaptam. Amit nagyon szerettem, az a József nádor-hét, ami a falualapítás történelméhez kapcsolódik. Különösen az alapítók napja áll közel a szívemhez, mert nagyon bensőséges szentmisével kezdődik. Rendszeresen részt vesznek az ünnepségeken a zirci apátságtól és a falualapító József nádor ükunokája Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg és felesége is megtiszteli jelenlétével szinte minden alkalommal a rendezvényt. Szintén nagy feladat volt az adventi hétvégék meghonosítása. Nagy büszkeség, hogy a civil szervezetekkel, intézményekkel közösen alakítottuk ki az ünnepségek forgatókönyveit, műsorait. Tehát a tizenkét év alatt igyekeztem mindenkihez pozitívan közelíteni, és megtalálni a közös hangot az együttgondolkodás, az együtt dolgozás reményében.

– Amikor nem úgy sülnek el a dolgok, ahogy a gondos tervezés diktálná?

– Ebben a szakmában bármi előfordulhat. Ráadásul minden élesben megy! Ezért is fontos a jó kapcsolatok kialakítása. Volt előadó a vigasságok történetében, aki elfelejtette, hogy jelenése van az esti műsorban. Egy óra alatt kellett másik előadót szerezni. Itt például a külföldi nyaralásra induló Zoltán Erika ugrott be a csomagolást hátra hagyva. Nem kis munka és izgalom árán rendeződött a helyzet. Egy ilyen eseménynél nincs főpróba, minden élesben zajlik. Egy másik esetben például egy szerződés-aláírási ceremóniához volt előkészítve a terem. Mindenki várta az országgyűlési képviselő urat, és amikor megérkezett, mondta, hogy ő nem megy fel a színpadra, mert nincs nyakkendője. Öt percen belül kellett férfinyakkendőt előkeríteni. Szerencsére ez is sikerült. Példálózhatnánk számos esetről, mint mondjuk a márciusi hófogságról, amit szintén itt a házban oldottunk meg. Köszönőlevelet is kaptunk az úton rekedtektől később. A visszajelzések és a visszatérő művészek, programok alapján úgy érzem, hogy többségükben pozitívan értékelték az emberek a művelődésszervezést és a kulturális kínálatot Mezőfalván. A munka során kollégáimmal arra törekedtünk, aki vendégként érkezett a településre, akár rendezvényre vagy szakmai kapcsolatra, az úgy távozzon, hogy ide szívesen jöjjön vissza. Szerencsére van rá példa. Ha csak egy kávéra is, de megállnak itt és beköszönnek – összegezte a tizenkét éves munkát Ijjas Gizella.

Elsősökkel folytatja az eredeti szakmájában, a pedagógusi pályán

– Folytatás?

– Továbbra is emberekkel foglalkozom. Állást ajánlottak a Szabó Magda Református Általános Iskolában, ahol mindjárt a legapróbbakkal, az elsősökkel folytathatom az eredeti szakmámban a pedagógusi pályán. Nem idegenek közé érkezem, hiszen az igazgatónővel és a tanító kollégák közül többekkel is régi ismerősök vagyunk. Ez nagyban megkönnyíti majd a beilleszkedést – válaszolta a jövőt kutató kérdésünkre Ijjas Gizella.

Kihívásokkal és küzdelmekkel tűzdelt szép hivatás tehát a művelődésszervezés. Esetünkben nyugodt szívvel mondhatjuk: riportunk alanya derekasan elvégezte a rábízott feladatot. Most a régi-új útját folytatja – s biztosak lehetünk benne, hogy hasonló szép sikerekkel. Sokak nevében mondhatjuk neki: köszönjük!