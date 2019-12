Tegye ételdobozba a megmaradt karácsonyi ételt

Ami nekünk karácsonyi bőség és má-már fölösleg, másnak óriási segítség lehet. Ne dobjuk ki a megmaradt finomságainkat, tegyük az „Enni adok, anni kapok” ételdobozba!

Ilyenkor karácsonykor kiteszünk magunkért, ami az ételeket illeti. Több, mint elegendő mennyiséget készítünk és a választék is bőséges. Töltött káposzta, bejgli, miegymás.

Sokan az ünnep vége felé már betellünk a finomságokkal, nem kívánjuk a megmaradt ételt, hiába finom. Kidobni azonban sajnáljuk.

Sajnos nem mindenkinek ilyen a karácsonya. Sokan szükségben élnek. Elég, ha túlélik valahogy a kemény hétköznapokká vált ünnepnapokat is. Gondoljunk rájuk ilyenkor. Ami nekünk maradék, másnak valódi kincs lehet.

Dunaújvárosban és környékén is vannak úgynevezett ételdobozok, ide nyugodtan elvihetjük a megmaradt ünnepi fogásokat.

Érdemes azonban pár dologra odafigyelni. Tiszta dobozba rakjuk az ételt, ami jól záródó legyen. Cimkézzünk fel, mindegyik dobozt, vagy befőttes üveget, hogy milyen étel van benne és, hogy mikor tettük ki, meddig áll el. Egy- két kedves szót mellékelve örömöt okozhatunk a rászoruló embertársainknak.

Hol találhatóak az Enni adok ételdobozok a környékünkön?