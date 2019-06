Sportos és kiváló nap volt Nagykarácsonyban

Ismét kiderült, hogy egy kistelepülésen is lehet sikeres sportprogramot szervezni. A nemrégiben rendezett Center sportnap is ilyen volt Nagykarácsonyban. Nyitva kapu várta a környékbelieket is minden korosztályban. Sokan éltek vele.

A helyszín sok vihart megért, de az elmúlt években teljesen újjászületett, és jól karbantartott falusi sporttelep volt, ami a lehetőségeket a foci köré csoportosította. Hogy egészen pontosak legyünk, az volt a fő csapásirány, de szerencsére a szervezők már jó előre mást is álmodtak mellé.

Mergl István a helyi labdarúgócsapat mindenese. Elnök, menedzser, edző, de szükség esetén kiváló vendéglátó is. Most ő volt a program megálmodója, szervezője és lebonyolítója is.

Rendesen felkészültünk. Jók, megvalósíthatók voltak a tervek, és hatékonyak a segítőink. Külső támogatást is kaptunk hozzá. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, és a Leader program segített bennünket. A helyi önkormányzattól technikai eszközöket kaptunk erre az alkalomra. Személyesen is sokat tett a nap sikeréért Magyariné Horváth Katalin, Merglné Ulmer Marika, Komáromi László és Brogyányi Márk. Számomra minden részlet fontos volt. A gyerekek futóversenye és kispályás bajnoksága, aminek a lebonyolításában Orbán Istvánné, az iskolánk igazgatónője és Pieczarkáné Molnár Anikó tanárnő volt a segítségünkre. A betétprogramokon mindenki ingyenesen vehetett részt. A légvár és a csúszda használata is az volt. A futás, labdarúgás, aerobik, darts, foci helyezettjei ajándékokat kaptak. A játszóházunknak is voltak vendégei.

Nem maradt el a megemlékezés sem, ugyanis korábbi játékosuknak, aki sajnálatos balesetben veszítette életét, Komáromi Ádámnak a focitornával állítottak emléket. Kulcs, Mezőfalva, az Ádám barátai és Nagykarácsony csapatainak részvételével. Hozta a várt sikert, az érdeklődést az újraélesztés bemutatója, ahol sokan próbálták ki azt a nagyon fontos segítségnyújtási lehetőséget. Katus Attila aerobik világ- és Európa-bajnok pedig akár egy régi barát, úgy fordult a hozzáérkezőkhöz. Bemutatóján sokan és lelkesen vettek részt, életmódtanácsait szívesen hallgatták. Kellemes csapatépítő program volt a főzőverseny, felszabadult jó hangulatot hozott az esti sportbál.