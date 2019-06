Pünkösdi zúgó szelek nyomában

Vasárnap és hétfőn pünkösdre emlékezett az egyház, arra az eseményre amikor Jézus tanítványait betöltötte a Szentlélek. Ezt úgy írja le a biblia, mintha heves szélvész és zúgás jött volna a mennyből abba a házba, ahol a 120 tanítvány tartózkodott. Engem ez a leírás leginkább egy tornádóra emlékeztet, hiszen az is az égtől a földig ér és hatalmas erővel érkezik, óriási dübörgés kíséretében. Természetesen a pünkösdi szél szelíd erőt hordozott, míg a tornádó pusztítót.

Tornádó Magyarországon

Napra pontosan 95 éve annak, hogy 1924. június 13-án, egy pénteki nap beírta magát a meteorológia sötét történeti könyvébe. Pünkösd előtt két nappal Budapest közelében, Bia településre hatalmas kiterjedésű forgószél csapott le, majd folytatta a pusztítását Torbágyon át egészen Vácig. A 70 kilométer hosszú útján tombolt és rombolt. A szörnyű viharban többen meghaltak és óriási anyagi kár keletkezett. Bia 450 házából mindösszesen 50 marad meg, a többit lerombolta az erős szél, amely forogva akár 340 km/h-val zúgott át a településeken. A tornádó átmérője 1500 méteres volt.

Esztergom és Vidéke újság 1924-ben így ír a szörnyűségekről:

A Bián történt eseményt ekként mondta el egy szemtanú a korabeli újságban: „- Napnyugat felől terhes felhők jöttek. A másik oldalon, dél felől pedig olyan színű felhő, mint amilyen a nedves szalma füstje. Bián túl összetalálkozott a két felhő, egymásba torlódott és a füstszínű felhő viszzanyomta a feketét felénk. Láttam és éreztem, hogy ebből nagy baj lesz. Szedtem a szerszámot és hazafelé szaladtam. Pár lépés után hátratekintettem és láttam, hogy a felhő sebesen jön vissza és folyton-folyvást közelebb ereszkedik az égről a földre. Tikkasztó meleg lett, olyan volt minden, mintha az ég akarna leszakadni. Azt hiszem, ha az ember ugrott volna egyet, belekapaszkodhatott volna a felhőbe. Aztán hatalmas szél kerekedett. Sárga meg fekete por repült mindenfelé körülöttem. Aztán olyan sötét lett, hogy nem láttam két lépést sem elém. Hátrább, a hegyek felé, nagy csodát láttam. Olyan volt az, mintha viharágyúból lőttek volna ki valami fekete füstöt, alul keskeny volt és minél magasabbra jutott, annál szélesebb lett. Olyan volt ez, mint egy hatalmas égig érő tölcsér. Tíz-tizenöt ilyen furcsaság lebegett és jött egyre közelebb. A hegyekből sivítva jött a szél és alig léptem át a portám küszöbét, már utol is ért a vihar úgy, hogy mikor be akartam tenni az ajtót, kitépte a kilincset a kezemből. Hogy aztán mi történt, azt már csak később tudtam meg. Én még csak annyit mondhatok, hogy néhány minuta múlva nagy recsegés-ropogás volt az egész falu és az alig átlátható esőn keresztül is láttam, hogy az istállóm tetejét felkapja a szél és nagy erővel odavágja a szérűbe.”

Tornádó Dunaújváros közelében

2017 májusában, másfél héttel pünkösd előtt, tornádót észleltek Perkáta, pontosabban Bernátkút és Pálhalma közötti térségében, de anyagi kárral nem járt és főleg, nem követelt emberi életet.



Pár napja pedig, pünkösd első napján, vasárnap szintén Perkáta térségében láttak egy tubát, egy felhőtölcsért, amiből akár kialakulhat egy tornádó is.

Farkas Mikulás, a Dunaújváros időjárása FB oldal kezelője, hobbi meteorológus, az alábbi tájékoztatást adta a jelenséggel kapcsolatban:

– Egy nem mezociklonális tuba alakult ki Perkáta felett, amit Dunaújvárosból is nagyon szépen lehetett látni. Ez a tuba egy sima tornyos gomolyfelhőből alakult ki, ami nem gyakori jelenség.

– Hogyan tudott mégis kialakulni?

– A feltételek ideálisak voltak. Nagyon magas volt a labilitás a légkörben és a szélnyírás is, ami a különböző magasságokban jelentősen eltérő szélsebességet és szélirány-változást jelent. Közben ezen a részen szinte egész nap egy konvergencia, más néven összeáramlási vonal volt jelen, ami a két irányból találkozó légáramlatok vertikális örvényeket tudtak létrehozni. Vagyis lefele áramló örvény alakult ki.

– Ez a tornádó tulajdonképpen?

– Nem érte el a földfelszínt, csak a tubája volt látható, de igen, ebből alakulnak ki a tornádók is. A jelenség azért is érdekes, mert száraz időben jött létre. Nagyrészt zivatarokban jelentkezik, de zivataroktól függetlenül is előfordul, igaz jóval kisebb arányban. Ezt évente pár alkalommal meg lehet figyelni Magyarországon is. A tuba veszélytelen, de ha földet ér, akkor ugye már tornádónak nevezzük és akkor nem érdemes a közelében tartózkodni. Óriási pusztításokat tud véghez vinni.



Május 20-án borsó nagyságú jégeső esett Nagykarácsonyban

– Nem ez volt az egyetlen furcsaság ebben az évben. A nagy szárazságot és esőhiányt a heves esőzések váltották fel, most pedig hirtelen ránk tört a nagy meleg.

– A csapadékeloszlásban, és a hőmérsékletben kissé szélsőséges az évünk. Februártól kezdve lehet mondania hőmérséklet hullámvasútként változik. Február 23-án még csak +2,6 fokos maximumot mérhettünk, amíg 28-án már 20,3 fokra melegedett fel a hőmérséklet. Jellemző az időjárásunkra a 10-15 fokos melegedés és a lehűlés is, ami erősen megviseli az emberi szervezetet. Az év eleje óta nagyon kevés csapadék volt, de a május megpróbálta ezt bepótolni, ekkor 109,6 mm csapadékot mértem. A hőmérsékletben a májusban is voltak furcsaságok. Május 6-án mindössze 7,9 fokig emelkedett, a napi maximumhőmérséklet és a igen erős szél mellett a hőérzet bizony 0 fok körül alakult. Ezt követően pár napon belül ismét 20 fok feletti értékeket mérhettünk.

Milyen idő várható a napokban?

– A héten folyamatosan melegszik a levegő, ami egyre kellemetlenebb lesz a magas páratartalom miatt, főleg szerdától. Nagy eséllyel meghaladjuk a 40 fokos hőérzetet, amit nehéz lesz elviselni. Egy-egy helyi zivatarokra főleg az esti órákban azért lesz esély, de nem a zivataros idő lesz a jellemző. A délkeleti irányú szél általában mérsékelt marad. A legközelebbi felfrissülés 16-án érkezik meg, ekkor egy hidegfront hoz tartósabb lehűlést. A hőmérséklet 25-27 fok köré esik vissza és újra nő majd a csapadékos időszak esélye.