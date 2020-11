November: új helyszínen a termelői piac

A hétvégén, november 21-én szombat délután 13 órától új helyszínen, a dunaújvárosi Szalki-szigeten, a kemping területén várja a vásárlókat a DUNAI KINCSES KERT TERMELŐI PIAC ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR.

A nagy sikerű októberi rácalmási rendezvényt követően azért került sor helyszínváltozásra, mert Rácalmás területén a veszélyhelyzet végéig polgármesteri rendelet tiltja meg a vásárok, piacok, egyéb rendezvények szervezését. A szervezők ezúton is köszönik a dunaújvárosi önkormányzat és a DVG Zrt. támogatását, a piac „befogadását”.

A szervezők az új helyszínen a legnagyobb körültekintéssel igyekeznek eljárni, és erre kérik az árusokat, valamint a vásárlókat is, mindannyiunk biztonsága érdekében. Az árusok asztalait, sátrait biztonságos távolságra helyezik el egymástól. A piac területén a maszk viselése mindenki számára kötelező. Most nem lesz lehetőség ételbemutatókra, kóstolásra és helyben fogyasztásra sem, az árusok zárt csomagolásban adják át a termékeiket a vásárlóknak. Ezúttal is a környéken megtermelt, egészséges magyar élelmiszereket lehet majd fellelni a piacon: zöldséget, gyümölcsöt, füstölt húsárut, péksüteményeket, mézeket, lekvárokat, sajtokat és még sok-sok mindent, ami szem-szájnak ingere. Az élelmiszerek mellett környékbeli kézművesek is kínálják majd saját készítésű portékáikat.

A Dunai Kincses Kert Facebook oldala