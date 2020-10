Mindenki azt szeretné, ha lenne folytatása ennek a versenynek

A közelmúltban rendezték meg Dunaújvárosban, a Vasmű téren az I. Duna Szerszám Kupa autós szlalomversenyt, ami valószínűleg hagyományteremtéssel és kitűnő versenyhangulattal vonul majd be a település sporttörténelmébe. A sok érdeklődőt, technikai­sport-kedvelőt kicsalogató program látványos és tartalmas szórakozást nyújtott nézőknek, versenyzőknek és szervezőknek egyaránt.

Dunaújváros

Dicsa Tibor többszörös magyar bajnok, és Pap Csaba szintén többszörös kategóriahelyezett a laikus szemlélő számára szinte F1-es versenygéppel álltak rajthoz. A pálya nehézségéről meséltek nekünk.

– Ennek a pályának a fő nehézsége az, hogy nagyon kis területen zajlott – mondta lapunknak Dicsa Tibor.

– Borzasztóan kavicsos, koszos a terület. Szinte nem létezik az autósok számára tapadás. Ezen az autón speciális gumi, avon slick van. Igazból nagyon kell keresni azt a minimális sebességet, ahol még kiautózható tapadást talál a pilóta. A versenyautónk bár nem kimondottan szlalomhoz lett építve, de azért erre a bajnokságra is tökéletesen megfelel. Csaba indul vele többször is a sorozatokon, és sorra nyeri az abszolút elsőségeket – tette hozzá.

A boxutcában megkerestük a legfiatalabb indulókat, a tizenöt éves Ambrus Mátét és a tizenegy éves Lengyel Botondot, akik Budapestről érkeztek. Az indíttatásról és a versenyzés szeretetéről kérdeztük őket.

– Már nyolcéves koromban elkezdtem gokartozni, úgy is mondhatjuk, benne van a véremben. Egyre jobb eredmények után a nagyobbakkal is felvettem az iramot. Szlalomban a harmadik versenyen próbáltam minél jobb eredményeket elérni – nyilatkozta versenyzőhöz illő magabiztossággal Máté.

Dunaújvárosi versenyzők is rajthoz álltak a szlalompályán, első alkalommal

– Nekem már a negyedik rajthoz állásom a dunaújvárosi. Bár én nem gokartoztam, egyből autós szlalommal kezdtem, és nálunk apai ágról jött a késztetés – tette hozzá Lengyel Botond, a legifjabb versenyző.

A boxutcai barangolásunk során dunaújvárosi versenyzőkkel is találkoztunk. Kezdésként Szabó Ákos és Lészeg Tamás beszélt az első versenyéről és az alattuk lévő technikáról.

– Életemben nem mentem még szlalomversenyen – vezette fel ismertetőjét Ákos. Gyorsulási és ralikupákon nevelkedtem. A kanyargós, technikás pálya kihívás, és az esélytelenek nyugalmával indultam. Az autó teljesen alkalmas rá, de a profikkal egészen biztosan nem vehetem fel a kesztyűt. 2004-től tuning és sztereó fesztiváltól kezdődött az azóta is tartó „szerelem“. Családom, ötéves kislányom is nagyon szurkol nekem.

– Saját építésű géppel érkeztem. Nekem is életem első versenye a dunaújvárosi – nyilatkozott újságunknak Lészeg Tamás. Majd hozzátette: – Gyerekkorom óta érdeklődöm az autók és a hozzá kapcsolódó technikai sportok iránt. Mostanra jutottam el oda, hogy a saját építésű gépemmel rajt­zászlóhoz állhassak. Karosszérialakatosként egyedül készítettem fel az autóm. Középmezőnybe vártam magam, és egy kicsit tartottam az aszfalt okozta nehézségektől.

A versenyről kérdezgettünk a nézők között is. – Őszintén örülök, és egy kicsit nosztalgikus érzést is kölcsönzött – fogalmazott Pász Tamás, aki fiatal korában maga is versenyzett a helyszínen, egykoron még kismotorral.

Reméljük, lesz folytatása, mert ők nagyon várják! Németh László szintén versenyzői múlttal látogatott ki, és rendkívül boldog volt, hogy visszatért a technikai sport a városba. Az esemény tetszett a nézőknek és a résztvevőknek is.

– A füst, a fékcsikorgás, meg az egész, ahogy a gép és az ember összhangja működik a pályán, ez benne a legnagyobb élmény számomra. Szívesen kipróbálnám személyesen is – mondta kérdésünkre Fésüs Martin a kordonok mögött barátjával állva.

A díjkiosztó után a szövetség és a rendezők részéről is kaptunk összegző véleményeket. Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke azzal kezdte, nagyon örültek a lehetőségnek, hogy itt lehettek Dunaújvárosban, mert ez egy gyors döntés eredményeként jött létre. Köszönik a támogatóknak, hogy fogadták a szlalombajnokságukat.

– Ezen a kultikus helyszínen bizonyíthattak amatőrök, profik egyformán. Személyes és kellemes emlékek is fűznek ide, hiszen magam is versenyeztem itt gokarttal huszonöt évvel ezelőtt. Remélhetőleg a kilátogató nézők is jó emlékekkel tértek haza még a korlátozások ellenére is, hiszen nemcsak a versenyzőket, de a szurkolókat, rajongókat is megviselik az idei vírusveszély okozta szabályok. Nagyon bízom benne, jövőre újra eljöhetünk – összegzett Oláh Gyárfás, az MNASZ elnöke.

A szakág vezetőségének részéről Ágó Béla értékelte a napot: – Személyesen nagyon boldog vagyok, de talán ennél is fontosabb, hogy a versenyzők és a nézők részéről is ugyanez volt az érzés, hiszen az eredmények és a visszajelzések alapján mindenki nagyon jól érezte magát. Ezt tartom a legfontosabbnak ebből a napból, és hogy balesetmentes, jó hangulatú küzdelmeket láthattunk, amelyhez az idő, a szervezés, a támogatók és minden résztvevő hozzátette a maga tehetségét, munkáját, segítségét. Ráadásul a díjkiosztón olyan embereket is láthattunk, akik életükben először állhattak fel a dobogóra. Nem kell számunkra nagyobb boldogság.

Makai Gábor, az esemény névadó főtámogatója így értékelt: – Örömmel zárhattam a napot. Nagyon sok néző, csillogó tekintetek, sok helyről érkezett versenyzők, akikre még jómagam sem számítottam – ez jellemezte ezt a rendezvényt. Ha rajtam múlik, biztosan lesz folytatása. Ráadásul kedvet kaptam hozzá én is, tehát ha jövőre sikerül megvalósítani ismét a kupát, akkor még nagyobb ráfordítással szállnánk be ebbe a technikai sportba.

A díjkiosztónál végül nagyon szép eredményekkel állhattak dobogóra a versenyzők. Köztük – ahogy várható is volt – a riportunkban szereplő Pap Csaba megnyerte az abszolút kategóriát. Szabó Ákos a harmadik futamban technikai okok miatt a reméltnél kevesebb ponttal zárt. A legfiatalabbak között Lengyel Botond pedig különdíjat vehetett át.